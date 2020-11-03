İlk toplantı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Lideri Nikos Anastasiadis, bu akşam saatlerinde gayriresmi toplantıda bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, göreve gelmesinin ardından Anastasiadis ile ilk teması gerçekleştiriyor. Gayriresmi toplantı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın ara bölgedeki ikametgâhında saat 19.00'da gerçekleştirilecek. Bu akşamki toplantı, liderler arasındaki ilk görüşme olacak.

Görüşme teklifinde bulunmuştu

Anastasiadis, Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi yaparak seçimindeki başarıdan dolayı tebriklerini iletmişti.

Kıbrıs Rum Hükümet Sözcüsü Kyriakos Kousios yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in, Tatar’a ilk tanışma ve temas amacıyla en erken zamanda buluşma önerisinde bulunduğunu ve teklifi karşı tarafça kabul edildiğini duyurmuştu.

Kousios, Anastadiadis’in BM Genel Sekreterinin Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile temasa geçerek iki liderin görüşme iradesini ilettiğini söylemişti.

Spehar Lefkoşa’da BM evinde bu yöndeki gerekli düzenlemeleri yapmayı üstlenmişti.