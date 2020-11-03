‘İhmal’ iddiası

Hüseyin ÇİÇEK

Paşaköy ile Vadili arasında önceki sabah Oğuzhan Çilo’nun ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından gözaltına alınan traktör sürücüsü Sait Uzun dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Uzun’un traktörünün arkasına takılı olan tırmığın araçtan 478 santim daha geniş olduğu açıklandı. Yasalara göre; tırmığın araçtan daha geniş olması bir suç unsuru oluştururken, ayrıca traktörlerin trafiğe çıkış saatine aykırı hareket edildiği bilgisi de elde edildi.

Soruşturma sürüyor

Mahkemeye mesele ile ilgili olguları aktaran Trafik Şubesi’nde görevli polis çavuşu Berk Mertcanoğlu, 1 Kasım 2020 tarihinde saat 05.45 sıralarında

Paşaköy-Vadili anayolu üzerinde, NG 488 plakalı aracın viraj üzerine geldiği esnada, Sait Uzun kullanımındaki traktörün arkasına takılı olan tırmığa çarptığını söyledi.

Polis, kaza sonucu NG 488 plakalı araç sürücüsü Oğuzhan Çilo’nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini anımsattı.

Kazaya neden olan tırmığın traktörden 478 santim daha geniş olduğunu belirtti.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren Mertcanoğlu, mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının

3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.