Yerel ürünler tanıtıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Hollanda’nın Utrecht kentinde düzenlenen Vakantiebeurs 2026 Hollanda Turizm Fuarı’nda yerini aldı. Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; fuarda Bakanlığı Bakanlık Müdürü Mehmet Yalçın ile Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Tanıtma Memurları Pembe Kılıç ve Pembe Cambazoğluları temsil etti. Fuarın, ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlarken, dünyanın farklı ülkelerinden turizm profesyonellerini tek çatı altında buluşturduğu belirtildi. Bu çerçevede KKTC turizminin de tanıtım faaliyetlerini sürdürdüğü ifade edildi. Açıklamada, KKTC standını ziyaret eden ziyaretçilere dağıtılmak üzere, çevre dostu ambalajlarla hazırlanan bademli ve cevizli üzüm sucukları ile pastellilerin, ambalajları üzerinde yüzde 85 Flamanca, yüzde 15 İngilizce baskılarla logo ve QR kodu yer alacak şekilde sunulduğu kaydedildi. Öte yandan, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, fuara KKTC Cittaslow Ağı’nı temsilen Ağ Teknik Koordinatörü Mehtap Sayıner de katıldı. Açıklamada, Cittaslow Ağı’na üye 5 belediyenin dünya turizmine tanıtılması amacıyla gerçekleştirilen fuarın verimli geçtiği ve KKTC standının ziyaretçilerden ilgi gördüğü belirtildi.

KITSAB da fuara katıldı

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) da Hollanda’nın Utrecht şehrinde 8–11 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Vakantiebeurs Turizm Fuarı 2026’ya katıldı.

Fuar, KKTC turizminin uluslararası alanda tanıtımına önemli bir katkı sağladığı bildirildi.

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği’nden (KITSAB) yapılan açıklamaya göre; KITSAB Yönetim Kurulu Üyesi Çağdaş Uçaner, Birlik adına fuarda yer alarak KKTC turizmini, seyahat acentelerinin sunduğu hizmetleri ve ülkenin turizm potansiyelini ziyaretçilere ve sektör temsilcilerine aktardı.

Açıklamada, KKTC standının, fuar süresince yoğun ilgi gördüğü, Kuzey Kıbrıs’a yönelik artan merak ve talebin dikkat çektiği kaydedildi.

Önemli bir kazanım

Fuara ayrıca KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı'nın da katılarak ülke turizminin uluslararası platformda tanıtımına destek verdiği, kamu ve sivil toplum iş birliğiyle gerçekleştirilen bu temsiliyetin, KKTC’nin turizm vizyonunun daha geniş kitlelere ulaştırılmasını sağladığı ifade edildi. KITSAB Yönetim Kurulu Üyesi Çağdaş Uçaner, Utrecht Turizm Fuarı’ndaki temasların yeni iş birliklerine kapı araladığını ve Kuzey Kıbrıs’ın sürdürülebilir turizm hedeflerine katkı sunduğunu vurguladı. Fuarda sergilenen tanıtım çalışmaları, “Avrupa pazarındaki görünürlüğünü artıran, ülke turizmi adına önemli bir kazanım” olarak değerlendirildi.

