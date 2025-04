Büyük beğeni topladı

İskele Belediyesi’nin bu yıl 14’üncüsünü düzenlediği Kültür & Sanat Günleri, yeni yaşını sahnede kutlayan İskele Belediye Korosu’nun muhteşem konseri ile sona erdi.

İskele AKM’de 28 Mart’ta sanatseverlerle buluşan koro, 1960’lardan günümüze kadar uzanan şarkıların yer aldığı repertuvarıyla dinleyenlerin kulaklarının pasını sildi.

Deyim yerindeyse Zaman Tüneli’nde yolculuğa çıkan müzik severler, 11. yaşında bir kez daha sahnede olan İskele Belediye Korosunun konseriyle kah eğlendi, kah duygulandı.

Geceye İskeleli başarılı müzisyen Ayhan Başkal da gitarıyla eşlik etti.

Hem yeni yaş, hem de Kültür&Sanat Günleri’nin kapanışında sahne alan koronun seslendirdiği her bir şarkı, dinleyenleri, zaman tünelinde yolculuğa çıkardı.

“Can Bedenden Çıkmayınca, Aşkımız Bitecek, Deniz ve Mehtap, Çöpçüler, Sevemedim Karagözlüm, İçin için Yanıyor, Böyle Gelmiş Böyle Geçer, Mağusa Limanı, Yemeni Bağlamış, Sen Gidince, Bir ilkbahar Sabahı, Unutama Beni, Seveceğim, Bağdat Yolu, At Kadehi Elinden, Akasyalar Açarken, İndim Havuz Başına, Karabiberim, Gül Döktüm Yollarına ve Yanayım” gibi hepsi birbirinden değerli şarkıların yer aldığı 1960’lardan günümüze kadar uzanan şarkıların yer aldığı konser solo ve çoklu performanslarıyla dinleyicilerinden tam not almayı başardı.

Konseri müzikseverlerle birlikte İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Zekiye Gece ve Sefa Kurukafa’nın yanı sıra İskele Belediyesi İdari Amiri Gülgün Dargın ile İskele Belediyesi Kültür&Sanat ve Dışilişkiler Danışmanı Özlem Kadirağa da izledi. Gecede İskele Belediyesi Kültür&Sanat Günleri’ne katkılarından ötürü İskele Belediyesi İdari Amiri Gülgün Dargın ile Personeller Hüseyin Reyhanlı, Ebru Kırmızı ve Ceren Boyacı’ya teşekkür plaketleri de takdim edildi.