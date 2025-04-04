Uzlaşı sağlandı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) personel eksikliği olduğu gerekçesiyle Sosyal Sigortalar Dairesi Lefke Bölge Amirliği’nde grev yaparak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı sorunu çözmeye çağırdı. Greve, Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) ile Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) da destek verdi. KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Sosyal Sigortalar Dairesi Lefke Bölge Amirliği'nde yaptığı basın açıklamasında, iyi niyetli adım atılmazsa greve devam edeceklerini söyledi.

Grev sürerken, KTAMS yetkililerle görüşerek, uzlaşıya vardı. KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Sosyal Sigortalar Dairesi Lefke Büro Amirliğindeki grevi, sorunların çözümü yönünde gerekli adımların atılacağının taahhüt edilmesi üzerine askıya aldıklarını açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Bengihan, sendikanın Sosyal Sigortalar Dairesi Lefke Büro Amirliğinde dün başlattığı grev neticesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müsteşarının sendikayı toplantıya çağırdığını belirtti.

Bengihan, sorunların çözümü yönünde gerekli adımların atılacağının müsteşar tarafından taahhüt edilmesi üzerine sendikanın başlattığı grevi askıya aldığını kaydetti.

