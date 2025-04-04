Üçü de cezaevinde

Yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a gitmeye çalışırken devriye gezen polis ekipleri tarafından Serhatköy’de yakalanan Michel Bimana, Zash Richard Mutegetsi ve Eiele Mwamikazi Netagane dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında tutuklu yargı emri verildi.

Duruşmada zanlıların kendilerini güneye götürecek olan şahsa 800 Euro verdikleri açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis; 22 Mart 2025 tarihinde, saat 21.30 sıralarında, Serhatköy'de devriye halinde bulunan Güzelyurt Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli olarak tespit edilen zanlıların güneye kaçak geçmeye çalıştıklarını söyledi. Polis; zanlıların ifadelerinde kendilerini yasa dışı yollardan güneye geçirmeleri konusunda kimliği henüz tespit edilemeyen meçhul bir kişi ile 800 Euro’ya anlaştıklarını söylediklerini açıkladı.

Polis; zanlıların tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını söyledi. Polis; zanlıların güneye götürmek üzere 800 Euro alan şahsın arandığını, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirtti. Polis; soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceklerini ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme; zanlıların 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

