Ünlü avukatlar görevde

Kuzey Kıbrıs’taki Rum mallarına 43 milyon Euro değerinde gayrimenkul yapıp sattığı gerekçesiyle Güney Kıbrıs’ta tutuklanan Simon Aykut’un oğlu Jack Afik, Rum yönetimine yüz milyonlarca Euro değerinde tazminat davası açtı.

Afik, açtığı davada Güney Kıbrıs ile İsrail devleti arasında imzalanan 1998 tarihli “Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması” kapsamındaki yükümlülüklerin ihlal edilerek satış kaybına, mevcut mülk envanterinin bozulmasına, itibarının zedelenmesine ve yasal harcamalara yol açtığını savunuyor.

Afik ayrıca, babası Simon Aykut'un "dokuz ay boyunca yargılanmaksızın hapishanede tutulduğu" savıyla da tazminat talep etti.

Afik'in Baş Danışmanı Ron Berkman, davayla ilgili olarak, "Bu dava bir dönüm noktasıdır ve potansiyel olarak binlerce kişinin mülk yatırımları ve Kuzey Kıbrıs ekonomisine verilen milyarlarca euroluk zarar nedeniyle Güney Kıbrıs'a dava açmasına kapı aralamaktadır" dedi.

Afik açtığı davada, Londra merkezli Gherson Solicitors LLP ve Ron Berkman tarafından temsil ediliyor.

Hukuki görüşle destekleniyor

Filelefteros’un İsrail'in geniş tirajlı gazetelerinden Yedioth Ahronoth'a dayandırdığı habere göre; 74 yaşındaki Simon Aykut’un oğlu Jack Afik, Rum Yönetimine dava açtı.

İnşaat şirketi Afik Group'un yöneticisi, bu hukuki yollarla yüz milyonlarca avro tazminat talep ediyor.

Aykut'un ailesini haklı çıkaracak bir karar çıkması halinde Aeolus'un davası açılacak.

Davayı kazanırsa Güney Kıbrıs milyarlarca dolar tazminat ödemek zorunda kalacak.

Açılan dava, Güney Kıbrıs ve İsrail arasında 1998'de imzalanan yatırım anlaşmasına dayanıyor.

Afik Group, kaybedilen satışlar, varlıklarının değer kaybetmesi, itibarının zedelenmesi ve yasal masrafları için tazminat talep ediyor.

Davacılar, İngiliz avukat Roger Gherson ve İsrailli avukat Ron Berkman tarafından temsil ediliyor.

Raporda ayrıca gündeme getirilen hukuki noktalara da değiniliyor.

"Afik'in hukuki pozisyonları, Cambridge Üniversitesi profesörü Eyal Benvenisti'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) sunduğu hukuki görüşle destekleniyor. Berkman, davayı, binlerce yatırımcının, kuzeydeki mülkleri ve yatırımları için Güney Kıbrıs'tan milyarlarca dolar tazminat talep etmesinin önünü açabilecek "tarihi bir dava" olarak nitelendirdi.

43 milyon Euro’luk dava

Simon Aykut, 2024 yılı Haziran ayı başında Güney Kıbrıs’ta gözaltına alınmış ve KKTC’deki Rum mallarından 43 milyon Euro değerinde gayrimenkul geliştirerek satmakla suçlanmıştı. Aykut’un tutukluluk sürecinin hukuka uygun olup olmadığı konusunda uluslararası hukuk çevrelerinde tartışmalar devam ediyor.