Karar 11 Nisan’da

Kuzeydeki Rum mülklerinin satışına aracılık etmekle suçlanan ve Rum Merkezi Cezaevi’nde tutuklu bulunan 2 Macar kadından bir tanesinin aleyhindeki 63 davadan 19 tanesini kabul ettiği ve mahkemenin bu gelişme üzerine 11 Nisan’da duruşma yaparak ilk kararını açıklayacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberi “Suiistimal Davasında Kabul – Macar Kadın 19 Suçlamayı Kabul Etti – Alman Kadın İçin Dava İçinde Dava” başlıklarıyla aktardı.

İlk gelişmenin, iki Macar uyruklu kadının davasında yaşandığını ve kadınlardan birinin, kendisine yöneltilen 63 suçlamadan 19’unu kabul ettiğini yazan gazete, mahkemenin bir sonraki duruşma için 11 Nisan tarihini belirlediğini vurguladı.

Gazete; 11 Nisan tarihindeki duruşmada ilk zanlı için cezanın açıklanacağını, her iki zanlı için ise diğer suçlamaların dinleneceğini belirtirken, bir diğer gelişmenin ise, yine KKTC’deki eski Rum taşınmazlarının suiistimaliyle suçlanan Alman vatandaşı kadının duruşmasında yaşandığını aktardı.

Gazete, yargılanan Ewa Isabella Kunzel’in avukatının mahkemeye yaptığı, “dava içerisinde dava” başvurusunun kabul edildiğini belirtti. Haberde söz konusu davada; Kunzel’in 7 Temmuz 2024 tarihinde Larnaka Havaalanından ayrılırken yanında bulundurduğu unsurların delil olarak alınmasının yasal olup olmadığı, delillerin alıkonulmasına yönelik onayının hangi koşullar altında alındığı ve delillerin içeriğinin yasal şekilde mi incelendiğinin ele alınacağı yer aldı.

Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2025, 09:46