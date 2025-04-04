Ya mobil arıtma Ya da Geçitköy

Güney Kıbrıs’ta baş gösteren su tehlikesine karşı çözüm arayışı içinde olduklarını açıklayan Rum Tarım Bakanı Maria Panayotu’nun ardından Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Birleşik Arap Emirliklerine gitti. Dimitriu yaptığı açıklamada önlem alınmaması durumunda Güney Kıbrıs’ta “Ya susuzluk yaşanacağını ya da Türkiye’ye bağlı kalınacağını” belirtti.

Tarım Bakanı Panayotu, Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Enerji Şirketi’yle (TAQA) mobil deniz suyu arıtma birimlerinin Güney Kıbrıs’a yerleştirilmesi konusunu görüşerek, elde edilen bilgileri Bakanlar kuruluna aktaracağını söyledi. Meclis Başkanı Dimitriu da yaz aylarında su sıkıntısıyla karşılaşılacağını belirterek, bu konuda Geçitköy’e bağlı kalmak istemediklerini söyledi.

Şu anda güneydeki barajlarda 70 milyon metreküp su bulunuyor. Barajlardaki doluluk oranının ise yüzde 24 oranında olduğu belirtiliyor.

Dimitriu, Güney Kıbrıs’ın büyük bir kuraklık sorunuyla karşı karşıya olduğunu ve Rum hükümetinin bir an önce önlem alması gerektiğini söyledi. Dimitru, su sorununun bir ulusal güvenlik sorununa dönüştüğünü ve Ulusal Konsey’in bir an önce toplanması gerektiğini belirterek, “Bu vurdumduymazlık devam ederse şu stratejik çıkmazla karşı karşıya kalacağız: Ya susayacağız ya da Türkiye’ye bağlı kalacağız” şeklinde konuştu.

Rum Tarım Bakanı Maria Panayotu ise açıklamasında hükümetin gelecek yıllara yönelik plan ve projelerinin olduğunu söyledi, ancak detay vermedi.

Bu arada yaz aylarında yaşanacak olası su kesintilerinden endişe duyan otelcilerin birer küçük su arıtma tesisi kurması yönünde çalışmalar yapıldığı kaydedildi.

Geçitköy Barajı’nın önemi

Öte yandan deniz altından döşenen borularla Anamur’dan gelen suyun aktığı Geçitköy Barajı’nın 26 milyon metreküp depolama kapasitesi olduğu öğrenildi.

Kuzey Kıbrıs’ın yıllık su ihtiyacının 43 milyon metreküpü Geçitköy Barajı’ndan (DSİ),

13 milyonu ise yerel kaynaklardan sağlanıyor.

Elde edilen bilgilere göre; Anamur suyunun halen ulaşmadığı bölgeler için çalışmalar devam ediyor.

Toplamda 207 kilometrelik yeni yatırımın tamamlanması sonrasında Anamur suyunun ulaşmadığı yer kalmayacak.