Tüketici sevindi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da her perşembe günü kurulan açık pazarda dün yine bazı sebze ve meyvelerin fiyatının ucuzladığı görüldü. Pazarda domatesin kilosu 20’ye salatalığın da 50’ye düştü.

Çilek kilosu 150 liradan satışa sunulurken, dolmalık biber 120 liradan alıcı bekledi.

Kivi 130, elma ve armut 50, kavun 120, karpuz 65 liradan tezgaha konulurken, portakal 35, mandalina ise 40 TL’den satışa sunuldu.

Domates 20, patlıcan 90 liradan, kabak ve lahana ise 50 liradan satışa sunuldu.

Soğan 40, sarımsak 50 ve enginar 40, maydanoz 30 liradan tezgâhtaki yerini aldı. Acı biber ise 100 TL ile cepleri yaktı. Vatandaşlar bazı ürünlerdeki fahiş fiyatların bir an önce indirilmesini istedi.

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi;

Dolmalık biber: 120 TL

Kavun: 120 TL

Tatlı biber: 90 TL

Acı biber: 100 TL

Elma: 50 TL

Armut: 50 TL

Lahana: 50 TL

Bakla: 70 TL

Ispanak: 40 TL

Sarımsak: 50 TL

Muz: 70 TL

Salatalık: 50 TL

Patlıcan: 80-90 TL

Enginar: 40 TL

Patates: 50 TL

Kivi: 130 TL

Domates: 20 TL

Maydonoz: 30 TL

Çilek: 100-150 TL

Kabak: 50 TL

Mandalin: 40 TL

Portakal: 35 TL

Karpuz: 65 TL

Brokoli: 50 TL

Havuç: 50 TL

Soğan: 40 TL