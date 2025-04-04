Saygıyla anıldı

KKTC’nin ilk Başbakanı Mustafa Çağatay, ölümünün 36’ncı yıl dönümünde Karaoğlanoğlu Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

Törene; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakan ve milletvekilleriyle Çağatay’ın ailesi ve sevenleri katıldı.

Protokol sırasına göre çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Mustafa Çağatay’ın ailesi adına İsmail Bozkurt'un konuşmasının ardından tören sona erdi.

Tatar: Türk halkına büyük hizmetler verdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmasında Mustafa Çağatay'ı 36’ncı ölüm yıl dönümünde anmak için toplandıklarını dile getirerek, dürüst, mütevazi bir dava adamı olan Çağatay'ın sakin, uzlaşmacı kimliğiyle Kıbrıs Türk halkına büyük hizmetler verdiğini ifade etti.

Tatar, 1974 öncesi Limasol'da bir hukukçu olarak, daha sonra bir TMT mücahidi ve komutanı olarak ortaya koyduğu liderlikle dikkat çeken Çağatay'ın siyasetteki başarılarının yanısıra Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin Başbakanı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk başbakanı olarak tarihteki müstesna yerini aldığını kaydetti.

“İsmail Bozkurt'un da ifade ettiği gibi duvarlar konuşabilse bakalım neleri gördü, nelere şahitlik etti” diye konuşan Tatar, onun her zaman gönlünde ve yüreğinde Kıbrıs Türk halkının hakkı ve hukuku olduğunu söyledi.

Konuşmasının sonunda Çağatay’ın Kıbrıs Türk halkının geleceği için büyük mücadele verdiğini yineleyen Tatar, “Nur içinde yatsın, mekânı cennet olsun.” dedi.

Bozkurt: Çok değerli bir kişiydi

Çağatay’ın ailesi adına konuşan İsmail Bozkurt, Çağatay’ın uzun süren siyasal hayatında birlikte, aynı dönemleri yaşadıklarını kaydetti.

Çağatay ile en başından çok yakın bir dostlukları olduğunu işaret eden Bozkurt, birbirlerine bağlı ve hep birlikte hareket eden güzel bir ekip olduklarını ifade etti.

Bozkurt, Limasol milletvekilleriyle çok ortak çalışmaları olduğunu, hatta o dönem birlikte parti kurma çalışması yaptıklarını ama gerçekleşmediğini aktararak, sonraki yıllarda meclis içinde hep birlikte hareket ettiklerini belirtti.

Kıbrıs Türk Federe Devleti'nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geçiş sürecinde Çağatay’ın çok önemli bir görevi olduğuna dikkat çeken Bozkurt, o sürecin de aslında çok kolay olmadığını, dolayısıyla o dönemde Mustafa Çağatay'ın başbakan olmasının büyük bir kazanç olduğunu kaydetti.

