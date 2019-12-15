Ortalama doluluk yüzde 53 

Geçtiğimiz yıla göre otellerin doluluk oranında yüzde 2 gerileme var

Ortalama doluluk yüzde 53 

   Kıbrıs Türk Otelciler Birliği tarafından yapılan açıklamada, 2019 yılında otellerdeki doluluk oranının bir önceki yıla göre yüzde 2 oranında azaldığı belirtildi.

   Açıklamada 2018 yılın Ocak-Kasım döneminde tüm otellerde ortalama doluluk oranının yüzde 55 olduğu, bu yılın aynı döneminde ise yüzde 53’e gerilediği kaydedildi.
      Özellikle küçük otellerdeki düşüşe dikkat çekilen açıklamada; bu yılın Ekim ayında küçük otellerde doluluk oranının bir önceki yılın Ekim ayına göre yüzde 290 oranında düşük kaydettiği belirtildi.
   Turizmciler, 2019’daki gerilemenin ulaşımdaki pahalılıktan ve tanıtım yetersizliğinden kaynaklandığına dikkat çekiyor. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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