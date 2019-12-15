Ortalama doluluk yüzde 53 

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği tarafından yapılan açıklamada, 2019 yılında otellerdeki doluluk oranının bir önceki yıla göre yüzde 2 oranında azaldığı belirtildi.

Açıklamada 2018 yılın Ocak-Kasım döneminde tüm otellerde ortalama doluluk oranının yüzde 55 olduğu, bu yılın aynı döneminde ise yüzde 53’e gerilediği kaydedildi.

Özellikle küçük otellerdeki düşüşe dikkat çekilen açıklamada; bu yılın Ekim ayında küçük otellerde doluluk oranının bir önceki yılın Ekim ayına göre yüzde 290 oranında düşük kaydettiği belirtildi.

Turizmciler, 2019’daki gerilemenin ulaşımdaki pahalılıktan ve tanıtım yetersizliğinden kaynaklandığına dikkat çekiyor.