Barbun’u seviyorlar

Larnakalı profesyonel balıkçıların, Türkiye’den KKTC’ye gelen balıkların Kıbrıs Türk ürünü şeklinde, Yeşil Hat tüzüğü çerçevesinde Güney Kıbrıs’a götürüldüğü ve satıldığı yönünde şikayette bulundukları belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Larnaka Profesyonel Balıkçılar Birliği Başkanı Loizos Yoannu’nun konu hakkında yaptığı açıklamalara geniş bir biçimde yer verdi.

Haber göre Yoannu açıklamasında, Türkiye’den gelen balıkların KKTC’de Kıbrıs Türk ürünü lanse edildiğini, bunun akabinde ise Yeşil Hat Tüzüğü aracılığıyla Güney Kıbrıs’a götürülerek daha ucuza satıldığını savundu.

Yoannu, son dönemlerde, profesyonel balıkçılar veya balık satıcıları olduğunu savunan ve Kıbrıslı Rum balıkçıların yarı fiyatına çeşitli balık satan Kıbrıslı Türklerin sayısında artış gözlemlendiğini savundu.

Barbun, istavrit, sokan ve başka çeşit balıkların tüketiciler tarafından tercih edildiğini söyleyen Yoannu, bu balıklar için Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan, bunların KKTC’de avlandıklarına dair belge aldıklarını ileri sürdü.

Yoannu, ancak Kuzey’deki Kıbrıslı Türk balıkçı sayısı ve avlama kapasiteleri göz önünde bulundurulduğu zaman, Kuzey’deki talebin de karşılanması gerektiği bir anda, bu kadar çok miktarda balığı getirme olanağına sahip olmadıklarının anlaşıldığını iddia etti.

Yoannu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın verdiği belgelerin gerçekliğinin kontrol edilmesinin de mümkün olmadığı bir anda, bu balıkların, Kıbrıs’ın kuzey sahilinden olduklarının ispatlanmasının da mümkün olmadığı savundu.

Yoannu açıklamaları çerçevesinde balıkçıların karşı karşıya kaldığı diğer sorunlardan da söz etti.

Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2019, 04:06