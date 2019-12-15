2020’de tamam

Kültürel Miras Komitesi eş başkanı Takis Hacidimitriu Alevkayası mevkiinde bulunan Sup Makar Ermeni Manastırı’nın restorasyon çalışmalarına 2020’de başlanacağını ve aynı yıl içerisinde tamamlanmasının beklendiğini açıkladı.

Alihtia gazetesine göre Hacidimitriu Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamada, 2020 başlarında başlayacak çalışmaların, AB finansmanı ile 400 bin Euro’nun üzerinde bir maliyeti olacak restorasyon projesinin ilk aşamasını oluşturacağını, bu kapsamda manastır içerisindeki kilisenin ve etrafındaki eski hücre yapılarının restore edileceğini, diğer çalışmalar için kaynak beklenmekte olduğunu söyledi.

BM Kalkınma Programı’nın (UNDP) teknik desteği ile yapılacak çalışmada iki toplumlu müteahhit ve araştırmacılar grubunun çalışacağını anlatan Hacidimitriu, şu anda ilgili sözleşmelerin imzalandığını, çıkılacak ihalelerin tamamlanmasından sonra çalışmaların yeni senenin başında başlayacağını söyledi.

Hacidimitriu bunun, Sup Makar Manastırı’na yapılacak ilk müdahale olacağını, önceki yıllarda askerî bölge olduğu için manastıra erişim sağlanamadığını söyledi, 1990’lı yıllarda KKTC’de, manastırın turizm merkezi olarak işletilmek istendiğini ancak bunun engellendiğini hatırlattı.

Takis Hacidimitriu facebook hesabından da şu paylaşımı yaptı: “Avrupa Konseyi’nde olduğum 1990lardan kalma bir hikaye. O zamanlar Ermeni manastırının turistik konaklama yerine dönüştürülmesi için ilk kamyon çakıl getirildiğinde Ermeniler ayağa kalktı, hepimiz harekete geçtik, uluslararası tepki oldu ve proje iptal edildi.Teknik Komite’nin restore edilmesini istediği ilk anıtlardan biri Sup Makar Ermeni manastırıydı. Erişim zordu, bölge askeri bölge addediliyordu. Israr ettik. Ali Tuncay’ın (Komite’nin Kıbrıslı Türk eş başkanı) Komite’ye gelerek ilerleyebileceğimizi söylediği gün bayram günüydü. Prosedürlere başladık.

Söyleyebileceğimiz, Kıbrıs tarihinin önemli bir anıtının restorasyonunun başlaması hepimizi: Ermenileri, Kıbrıslı Rumları, Kıbrıslı Türkleri, Maronitleri, Latinleri sevgiyle kucaklamasıdır. Anıtlar aracılığıyla, yarının Kıbrıs’ını, karşılıklı anlayışı , karşılıklı saygıyı ve barışı hep birlikte inşa edeceğiz.”