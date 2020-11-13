Büyük bir şans

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 61 ihracatçı birliği, 27 sektörü ve 95 bin ihracatçısıyla Türkiye'de ihracatın tek çatı kuruluşu olan TİM, KKTC'de ihracatın geliştirilmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu yılın başında ilk Yurt Dışı Temsilcilik Ofisi'ni Lefkoşa'da hizmete açan TİM, "Kobi İhracat Seferberliği KKTC Eğitim Programı" başlattı.

Program ile TİM, küresel ticaret alanlarındaki tecrübeleri Kuzey Kıbrıslı ihracatçılara aktardı. Online ortamda düzenlenen eğitim programın kapanış törenine; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TİM Başkanı İsmail Gülle ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "TİM'in dünyadaki bağlantıları, tecrübeleri ve deneyimlerinden KKTC ihracatçılarının faydalandırılması ve bizlerin buradan dünyanın çeşitli yerlerine sizlerin desteğiyle ihracat yapabilmemiz bizim için büyük bir şanstır." değerlendirmesinde bulundu.

TİM Başkanı İsmail Gülle de "KKTC, derin gönül bağlarına sahip olduğumuz bir coğrafya olmasının yanında, ülkemiz iş dünyası için önemli bir ticaret ortağı. KKTC, 43 milyon dolarla, ihracatının yarıdan fazlasını ülkemize gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Gülle, Kıbrıs Türk Sanayi ve Ticaret Dünyası ile ilişkilerin daha da derinleştirmesini; üretimde, sanayide ve sınır ötesi ticarette sürdürülebilir yarınlara beraber yürünmesini amaçladıklarını aktardı.

Gülle, şu değerlendirmede bulundu:

"İhracatın saha neferleri olarak bizler, yalnızca ülkemiz ihracatçılarının değil, Kuzey Kıbrıslı firmaların ve girişimcilerin de, ihracat ve inovasyon odaklı çalışmalarla, yanlarında olmaya devam edeceğiz. KKTC, yapılan yeni yatırımlar ve Doğu Akdeniz'deki önemli gelişmeler ile çok daha iddialı ve umut veren günlere yelken açıyor. Şartlar ne olursa olsun, Türk iş dünyasının temsilcileri olan bizlerin atacağı adımlar, yeni yatırımların önünü açacak; sürdürülebilir bir ortak gelecek için ilk adımları oluşturacaktır."

Gülle, 2019 yılında KKTC'ye ihracatın 1 milyar dolara yakın gerçekleştiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk ise "Türkiye Cumhuriyeti'nin ihracatının sürdürülebilir yapıda ve sürekli artarak rekorlar kırmasının TİM'in çok büyük katkısı olduğunu görmekteyiz. Yeni ihracat pazarlar bulunması, farklı farklı ürünlerin artan oranlarda ihraç edilmesi bizi derinden etkilemiştir. Her yıl üretici firma ihracata teşvik edilmiştir." ifadelerini kullandı.