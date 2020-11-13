İhbar yakalattı

Paul Okoeko’nun uyuşturucu sattığına dair aldığı ihbar üzerine harekete geçen narkotik ekipleri, Gönyeli’de operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda satışa hazır paketlenmiş 6 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Polis, gözaltına aldığı Paul Okoeko’yu dün mahkemeye çıkarırken, suçla bağlantılı aranan başka şahıslar olduğu belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 11 Kasım 2020 tarihinde Paul Okoeko’nun tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna ve satışını yaptığına dair bilgi alındığını söyledi.

Polis, zanlının Gönyeli’deki evinde arama yapıldığını, el çantasında 17 ayrı foil kâğıdında 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının gönüllü ifadesinde 7 Kasım’da Lefkoşa’da aranan bir şahıstan 4 bin 500 TL’ye 12 gram olarak uyuşturucu satın aldığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlının uyuşturucunun bir gramını aranan bir kişiye verdiğini söylediğini aktardı. Tutuklanan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, aranan şahıslar olduğunu kaydeden polis, ilk etapta bir gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.