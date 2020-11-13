Özel hayat ihlal edildi

İhtiyat Sandığı Dairesi’nin Lefkoşa’daki şubesinde mesai saati içerinde porno film izlerken görüntülenen M.İ isimli memuru cep telefonuyla kayda alan Levent Karakaya ve Burhan Baltacı tutuklandı. Özel hayatın gizliliğini ihlal suçlamasıyla tutuklanan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıların 6 Kasım 2020 tarihinde saat 11.00 sıralarında İhtiyat Sandığı Dairesi’ne 5 metre uzaklığındaki inşaattan M.İ.’yi bilgisayarda porno izlediği esnada cep telefonu ile kayda aldıkları belirtildi.

Zanlıların önceki gün tespit edilerek tutuklandığı, cep telefonlarının incelenmek üzere emare alındığı belirtildi. Soruşturmanın devam edeceği ancak zanlıların geri kalan kısmına etki edemeyecekleri ifade edilerek, teminat talep edildi.

Zanlılar 2 kefilin 75’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 4’er bin TL nakit teminat yatırmaları şartları ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2020, 11:27