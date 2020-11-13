Egemen eşitlik iki devletlilik

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışman Vekili ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Spehar’ı kabul ederek, görüştü.

Verilen bilgiye göre; Spehar’ın ekibini tanıştırması vesilesiyle yer alan görüşmede, Cumhurbaşkanı Tatar, muhataplarına; Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs’ta bir uzlaşı elde etmek için belirlediği yeni yaklaşım ve politikayı anlattı.

Bugüne kadar başarısız olan federasyon görüşmelerinin geride kaldığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, olası uzlaşının egemen eşitlik ve iki devletlilik zemininde aranması gerektiğini ifade etti ve bu mesajın Genel Sekreter’e de iletilmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, yıllardır Kıbrıs Rum kesiminin talepleri üzerine uluslararası toplumun Kıbrıs Türk halkına karşı uyguladığı izolasyon ve kısıtlamalardan ötürü Kıbrıs Türkü’nün dünyadan soyutlanmak istendiğini, bu süreçte tek destekçilerinin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu vurguladı.

Tatar, dolayısıyla Kıbrıs Rum tarafının, Anavatan Türkiye ile olan kardeşlik ve müttefiklik ilişkilerini eleştirmeye hakkı bulunmadığını ifade ederek, Türkiye dışındaki ülkelerden KKTC’ye doğrudan uçuşlar bulunmamasının hem bir insan hakları ihlali hem de ekonomiyi çökertmeye yönelik kabul edilemez bir davranış olduğunun altını çizdi. Tatar, ayrıca spor aktivitelerine uygulanan çağ dışı kısıtlamaların da temel hak ve özgürlüklere aykırı olduğunu ifade etti.

Spehar: İki tarafın birbirine güveni düşük

Görüşmede, Spehar’ın, “İki taraf arasındaki güvenin çok düşük bir noktada olduğunu, iki taraf arasında güven yaratıcı önlemler uygulanması adına teknik komitelerin yeniden canlandırılması için gayret sarf edilmesi gerektiğini söylediği” bildirildi. Görüşmede, Genel Sekreter’in de ilgili raporlarında da değindiği gibi “Kıbrıs Rum tarafının tanınma konusunda ortaya koyduğu takıntının aşılması” gerektiğini vurguladı. Toplantıda, Spehar ayrıca BM Barış Gücü’nün Kıbrıs’taki misyonu ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Maraş da gündeme geldi

Maraş konusunun da gündeme geldiği görüşmede, Spehar’ın bu konuda bilinen görüş ve uyarılarını yapması üzerine Cumhurbaşkanı Tatar, bu hamlenin, statükonun bir simgesi haline gelen kapalı Maraş’ın BM kararlarında da öngörüldüğü şekilde eski sakinlerine açılmasının ezber bozucu bir adım olduğunu, mal sahiplerinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin de tanıdığı KKTC’deki Taşınmaz Mal Komisyonu marifetiyle sahiplerine iadesinin hedeflendiğini, dolayısıyla uluslararası hukuka da uygun olduğunu, bu konuda Rum vatandaşlardan da yoğun talep ve müracaatlar bulunduğunu anlattı.

Tatar, bu şartlarda kapalı Maraş’ın 46 yıl sonra hala kapalı ve atıl kalmasının siyasi, ekonomik, hukuki ve insani herhangi bir mantığı bulunmadığını ifade etti.



Tatar, Altıncık’tan inceleme istedi

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başsavcı Sarper Altıncık’ı kabul etti.

Yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Tatar, Başsavcı Altıncık’la gerçekleştirdiği görüşmede, KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil’in Rum Lider Nikos Anastasiadis’e hitaben basına yaptığı yazılı açıklamada, “öğretmenlik görevini ve KTÖS Genel Sekreterlik makamını kötüye kullanarak, siyasi faaliyette bulunduğunu” ifade etti.

“Bahse konu açıklamada, Elcil’in sarf ettiği gerçek dışı ve kötü niyetli ifadelerinin şahsını olduğu kadar, KKTC Cumhurbaşkanlığı makamını da yıpratmaya yönelik bir saldırı olduğunu” kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Devlet’e yapılan saldırının kabul edilemez bir davranış olduğunu belirterek, KKTC Başsavcılığı tarafından gerekli incelemenin yapılmasını istedi.

Başsavcı Altıncık ise gerekli incelemeyi ivedilikle yapacağını söyledi.

