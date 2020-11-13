Kuzeyde 3,güneyde 185 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 3, Güney Kıbrıs’ta ise 185 yeni vaka tespit edildi. Güneyde dün bir can kaybı daha oldu. Toplam can kaybı 34’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 150 olduğunu, 3 pozitif vakaya rastlandığını, 10 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakaların hava yolu ile ülkemize geldiğini belirtti. Pilli’nin açıklamasına göre Corona’da son durum şöyle; yapılan toplam test sayısı 239.512, toplam vaka sayısı 989,

iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 940, tedavisi devam eden vaka sayısı 44, pandemi merkezindeki hasta sayısı 5, pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 39, toplam kaybedilen hasta sayısı 5, yoğun bakımda yatan hasta sayısı 0.

Güneyde bir can kaybı daha

Güney Kıbrıs’ta dün 86 yaşındaki bir erkek Coronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Yapılan 2 bin 891 test sonucu ise 185 yeni Coronavirüs vakası tespit edildi.

Güney Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı 6 bin 646’ya yükseldi.