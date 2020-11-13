Kamerun’dan adaya 16 kilo uyuşturucu

Suna ERDEN

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi Ekipleri dört bölgede gerçekleştirdiği ‘Pençe Operasyonu’nda son zamanların en yüksek miktardaki uyuşturucu maddesini ele geçirdi.

Lefkoşa, Girne, Gazimağusa ve Lefke’de sabahın ilk ışıklarına kadar süren operasyonda 16 kilo 750 gram uyuşturucu madde bulunurken, Kamerun uyruklu 7 kişi yakalandı.

Üniversite öğrencisi oldukları öğrenilen Samuel Nkongho Tanyi, Kima Tabong Taken, Godlove Agbor Baiye Ako, Cynthia Orock Nkongho, Luduin Che Mankah, Joseph Aseneh Junior Tayong ve Alexander Takor Ayuk dün mahkemeye çıkarıldı.

Uyuşturucu maddenin Kamerun’dan getirildiği ve Luduin Che Mankah tarafından Ercan Havaalanı’ndan ülkeye ithal edildiği tespit edildi.

Mankah’ın yanında getirdiği uyuşturucu ile iki hafta boyunca Çatalköy’de karantina otelinde kaldığı, izole süresi bitince Cynthia Orock Nkongho tarafından otelden alındığı belirtildi.

Duruşmada söz hakkı verilen 7 zanlı da suçlamaları kabul etmedi.

Polisi görünce kaçmaya çalıştı

Narkotik Şube’de görevli polis memuru Barış Duman, 11 Kasım 2020 tarihinde, saat 14.30 sıralarında aldıkları ihbarda Gemikonağı’ndan Girne’ye bir taksiyle şüpheli iki paket gönderildiğine dair bilgi aldıklarını söyledi.

Duman, paketlerin gönderildiği Girne’deki adrese gelen zanlı Samuel Nkongho Tanyi'nin polisi görünce kaçmaya çalıştığını, 100 metre koştuktan sonra makul güç kullanılarak yakalandığını ifade etti.

Polis, paketlerin içerisinde 1 kilo 750 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini, Tanyi'nin gözaltına alındığını açıkladı.

Polis memuru, tutuklanan Tanyi'nin ifadesinde uyuşturucu maddenin Kima Tabong Taken ve Godlove Agbor Baiye Ako tarafından Gemikonağı’nda ticari taksiye teslim edildiğine dair bilgi verdiğini söyledi.

Tek tek yakalandılar

Duman, Kima Tabong Taken ve Godlove Agbor Baiye Ako’nun aynı gece Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandıklarını ifade etti.

Polis, Taken ve Ako’nun ifadelerinde uyuşturucu maddeyi Cynthia Orock Nkongho'nun ikametgâhından aldıklarını söylediklerini açıkladı.

Polis memuru Duman, Nkongho'nun da yakalandığını, evinde yapılan aramada 17 paket halinde

10 kilo, 16 paket halinde 5 kilo uyuşturucu bulduklarını söyledi.

Polis, Nkongho'nun ise ifadesinde 5 kilo uyuşturucuyu 8 Kasım, 10 kilo uyuşturucuyu da 10 Kasım tarihinde Kima Tabong Taken’in getirip ikametgâhına koyduğunu söylediğini aktardı.

16 kilo uyuşturucuyla iki hafta karantinada kaldı

Polis, Kima Tabong Taken’den izahat istendiğini, ifadesinde 5 kilo uyuşturucuyu 8 Kasım’da Gazimağusa’da aranan bir şahıstan, 10 kiloyu da 10 Kasım’da Çatalköy’de karantinada otelinde bulunan Luduin Che Mankah’tan aldığına dair bilgi verdiğini açıkladı.

Duman, bunun üzerine Luduin Che Mankah’ın Gazimağusa’da tespit edilerek tutuklandığını ifade etti.

Polis, Mankah’ın uyuşturucu maddeyi 28 Ekim 2020 tarihinde Ercan Havaalanı’ndan ülkeye ithal ettiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Aranan şahıslar var

Polis, ayrıca Luduin Che Mankah’ın iki hafta karantinada kaldığı otele gittikleri tespit edilen Joseph Aseneh Junior Tayong ve Alexander Takor Ayuk’un da yakalandığını ifade etti.

Polis, alınacak ifadeler aranan şahıslar ve kayıp emareler olduğunu belirterek, zanlıların ilk etapta bir gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Hepsi uyuşturucudan haberi olmadığını iddia etti

Polisin ardından söz hakkı alan 7 zanlı da suçlamaları kabul etmedi. Zanlıların tümü uyuşturucudan haberdar olmadıklarını öne sürdü. Uyuşturucuyu ülkeye ithal eden zanlı Mankah, “Kamerun’da biri bana verdi. Pakette yiyecek ürünleri var dedi. Pakette uyuşturucu olduğunu bilmiyordum” iddiasında bulundu. Diğer 6 zanlı da pakette uyuşturucu olduğundan haberdar olmadıklarını iddia etti.

Gemikonağı’ndan Girne’ye gönderilen 1 kilo 750 gram uyuşturucuyu almaya gelirken yakalanan zanlı ise “Pakette ne olduğunu bilmiyordum” dedi.

Aktarılan tüm olguları değerlendiren mahkeme zanlılar hakkında ilk etapta bir gün süre ile tutukluluk emri verdi.

Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2020, 11:27