Gözyaşlarıyla uğurlandı

Onur ULAĞ

Lefkoşa- Gazimağusa anayolunda 18 Ekim Pazar akşamı meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Fatma Kaşıkçı’nın cenazesi 26 gün sonra İngiltere’nin Londra şehrinde toprağa verildi.

İngiltere’ye defnedilmek istenen Kaşıkçı’nın naaşının yaşadığı ülkeye götürülebilmesi için İngiltere’de bağış kampanyası başlatılmıştı. 16 Ekim’de geldiği KKTC’de yönetimindeki NS 140 plakalı araç, Gazimağusa istikametine doğru gittiği sırada yoldan çıkıp beton elektrik trafosuna çarpmıştı. Kazada Kaşıkçı olay yerinde can verirken, araçta bulunan 23 yaşındaki Cuma Yıldırım ise hastaneye kaldırılmıştı. Cuma Yıldırım tedavisinin ardından bir günde taburcu edilmişti.

Biri 2 ve diğeri 4 yaşında iki çocuğu olan Kaşıkçı’nın cenazesi 29 Ekim’de, Londra’ya götürülmüş, ancak cenaze töreni için İngiliz Adli Tıp Kurumu’nun vereceği ölüm raporunun tamamlanması bekleniyordu.