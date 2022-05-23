Büyük duyarsızlık

Aslıhan ÜNVER

Pazar tatilini geçirmek için Boğaz Piknik Alanı’na giden vatandaşlar, çevrenin halini görünce hayal kırıklığı yaşadı.

Oyun parkındaki kaydırak ve salıncakların kırık olduğunu, ağaçların diplerine ve piknik alanının birçok yerine çöp atıldığını gören vatandaşlar tepki gösterdi.

Vatandaşlar, belediye ve yetkililere çağrıda bulundu. Bölgenin temizlenmesi ve sürekli denetlenmesi gerektiğini dile getiren vatandaşlar, sorumsuzluk yaparak etrafa çöp atanlara da Diyalog aracılığıyla mesaj gönderdi.

Vatandaşlar, “Doğa hepimizin ortak alanıdır yani aslında evimizdir. Siz nasıl kendi evinizin içine çöp atmıyorsanız doğaya da atmayın” diyerek, herkesi sorumlu olmaya davet etti.

Ne Dediler?

Haluk Muttaş:

“Boğaz Piknik alan ülkemizin en güzel yerlerinden biri ancak insanlar değerini bilmiyor. Bazı duyarsız, kişiler çevreyi kirletip gidiyor. Doğa bizlerin geleceğidir. Doğamız temiz olsun ki gelecek nesillerimiz de bu doğal güzelliklerden yararlanabilsinler.”

Hatun Kılınç:

“Boğaz Piknik alanına çocuklarımızı eğlendirmek için kahvaltı yapmaya geldik. Geldiğimizde ne yazık ki güzel bir manzarayla karşılamadık, çevre çok kirli her yerde çöpler var. Çocuklarımız parkta oynasın istedik fakat kaydıraklar, salıncaklar çok kirli ve hepsi kırık. İnsanların çevreye duyarlı olması gerekiyor.”

Mahmut Aksoy:

“ Burası bir piknik alanı fakat lavabo, çöp konteynırları, çeşme yok, su, oturacak yer yok. Belediyeler düzenli olarak burayı temizlemelidir. İnsanlar buraya piknik yapmak ve güzel vakit geçirmek için geliyor fakat çok kötü manzaralarla karşılaşıyorlar.”

Zeliha Tatar:

“Boğaz Piknik alanı çok kirli, insanlar çok duyarsız, her yerde çöp var. Polis denetim yapmalı ve burayı kirletenlere ceza yazılmalı. Temiz hava alalım, doğada güzel vakit geçirelim ama geldiğimize pişman olduk. Lütfen doğamıza sahip çıkalım, çevremizi kirletmeyelim.”

Halit Çupur:

“Normalde Boğaz Piknik alanına çok sık geliyoruz ama bu sefer hiç iç açıcı bir manzarayla karşılaşmadık. İnsanların piknik, mangal yaparken ya da doğada vakit geçirirken çok dikkatli olmaları gerekir. Herhangi bir közün uçması orman yangınına neden olabilir. Fakat kimse bu konuda duyarlı değil, temennimizin insanların bilinçli olarak çevreye duyarlı davranmalarıdır.”