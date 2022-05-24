AB ve BM’den yardım talebi 

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, Türkiye’nin kapalı bölge Maraş’taki faaliyetlerine ilişkin açıklamalarının ardından dün de Rum Başkanlık Ofisi Müdürü ve Bakanlar Kurulu Genel Sekreterinin benzer açıklamaları Rum basınına yansıdı.

Fileleftheros gazetesi, “Tek Cevap GYÖ’ler – Lefkoşa’nın Maraş’taki Türk Kışkırtmalarını Engelleme Stratejisi” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in diğer çalışma arkadaşlarının, Türkiye’nin Maraş’taki faaliyetleri konusunda her yönde girişim yaptıklarını yazdı.

Gazete, Kasulidis’in Rum basınında yayınlanan açıklamalarına yeniden kısaca yer verirken, Rum Başkanlık Ofisi Müdürü ve Bakanlar Kurulu Genel Sekreterinin açıklamalarının Kasulidis’in çizgisini takip ettikleri yorumunda bulundu.

Habere göre, Rum Başkanlık Ofisi Müdürü, AB, BM ve uluslararası toplum nezdinde girişimlerde bulunduklarını belirtirken, “tüm bu unsurların tespit edip, kınadıkları şeyin artık Türkiye’nin bu eylemlerini durduracak şekilde müdahalede bulunmalarını sağlaması gerektiği” iddiasında bulundu.

Başkanlık Ofisi Müdürü, Türkiye’nin bu oldubittilerinin son bulması için Güven Yaratıcı Önlemleri gündeme getirdiklerini ancak Türkiye ve KKTC makamlarının bu önerileri reddettiğini de savundu.

Gazete, Rum Bakanlar Kurulu Sekreteri’nin de benzer açıklamalarda bulunduğunu ve Türkiye’nin bu eylemlerinin uluslararası toplumda her alanda şikayet edilmekte olduğunu söylediğini yazdı.