Yüzde 6 artırıldı

TürkBankası’nın dijital ve fiziki olarak katılımın sağlandığı “Yıllık Olağan Genel Kurul” ve “Olağanüstü Genel Kurul” toplantıları geçtiğimiz günlerde yapıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Börteçene başkanlığında gerçekleştirilen 121.Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu Raporu’nun oybirliği ile kabul edilmesinin ardından 31 Aralık 2021 tarihli “Banka ve Grup Bilançoları” ile 2021 yılına ait “Banka ve Grup Kar-Zarar Hesapları ile Bağımsız Denetim Raporu” okunarak oy birliğiyle kabul edildi.

Raporların onaylanmasının ardından mevcut Yönetim Kurulu üyeleri Hakan Börteçene, Murat Arığ, Melis Börteçene, Nazım Hikmet, Sertaç Özinal, Erhan Raif, Mustafa Kayahan, İhsan Uğur Delikanlı ve Mehmet Çınar’ın Yönetim Kurulu üyeliğine devam etmelerine karar verildi.

Olağan Genel Kurul toplantısı sonrasında gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, son on yıldır düzenli olarak yapılmakta olan, bedelsiz hisse dağıtımı yoluyla sermaye artırımı kararı da alındı. TürkBankası, geçen yıl 111 milyon TL’ye çıkardığı yetkili sermayesini oy birliğiyle alınan kararla, % 6 artışla, 117 milyon TL’ye yükseltti.

Kayahan: Pandemide çok çalıştık

Gündem konularının tamamlanmasının ardından söz alan TürkBankası Genel Müdürü Mustafa Kayahan, dünya, Türkiye ve KKTC ekonomisinde yaşanan gelişmeleri değerlendirerek, TürkBankası’nın 2021 yılı performansı hakkında hissedarlara bilgi verdi.

Kayahan, “Grup olarak uluslararası vizyonumuz, inovatif yaklaşımlarımız ve pandemi döneminde bir yandan tüm tedbirleri alırken bir yandan da fırsat olarak görerek çok çalışmamızın mükafatını bu ödülle aldık.” ifadesini kullandı.

TürkBankası’nın 2021 yılı operasyonel karlılık hedefine ulaştığını söyleyen Kayahan, bunda en büyük pay sahibi olan Banka çalışanlarını heyecanlı ve özverili çalışmalarından dolayı kutlarken, bu heyecanın temelini oluşturan inovatif vizyon ve sağladıkları büyük destek için hissedarlara ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkürlerini sunarak konuşmasını tamamladı.

