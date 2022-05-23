Kameralar sayesinde yakalandılar

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, 15 Ağustos Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren market önünde bir şahıs tarafından düşürülen ve içerisinde 2 bin 100 TL, kimlik kartları ile kredi kartlarının bulunduğu para cüzdanı çaldıkları ileri sürülen 62 yaşındaki Faruk Çayırcı ile 68 yaşındaki Zafer Özlemler tutuklandı.

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının cüzdanı düşüren şahsı gördükleri ancak uyarmak yerine söz konusu kişinin uzaklaşmasını bekleyip aldıkları açıklandı. Zanlıların 2 bin 100 TL parayı aldıktan sonra cüzdanı çöplüğe götürerek yaktıkları belirtildi. Zanlıların güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildiği bildirildi.

Parayı alıp, cüzdanı yaktılar

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mustafa Çebi, 20 Mayıs 2022 tarihinde, saat 17.00 sıralarında, bir market önünde E.K. isimli şahsın düşürdüğü cüzdanı fark eden zanlıların, cüzdanı alarak içerisindeki 2 bin 100 TL parayı sirkat ettiğini söyledi. Polis, zanlıların cüzdanı da yakınlarda bulunan çöplük alana götürerek yaktığını açıkladı.

Güvenlik kamerası görüntülerinden zanlıların tespit edildiğini belirten polis, paranın bin 385 TL’sinin bulunduğunu bildirdi.

Soruşturmanın tamamlandığını aktaran polis, zanlıların, uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlıların, 6 bin TL nakit teminat yatırması, her biri için birer kefilin, 50 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartlılarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.