Forklift sürücüsü tutuklandı

Ömer KADİROĞLU

Güzelyurt'ta faaliyet gösteren Kalyoncu Narenciye Fabrikası’nda çalışan 69 yaşındaki Fatma Taşçı dün meydana gelen iş kazası sonucu hayatını kaybetti.

Fabrika içerisinde 25 yaşındaki R.G.'nin (E-25) kullanımındaki forkliftin çarptığı Taşçı’nın ağır yaralandığı, ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yolda hayatını kaybettiği belirtildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre; kaza saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Kullanımındaki forklift ile Taşçı’ya çarparak ağır yaralanmasına ve sonrasında hayatını kaybetmesine neden olan sürücü tutuklandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattığını bildirdi.

Bakan Taçoy: Gerekli adımların atılacak

Bu arada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Kalyoncu Narenciye Fabrikası’nda yaşanan iş kazasında Fatma Taşçı’nın yaşamını yitirmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Taçoy’un açıklaması şöyle;

“Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Kalyoncu Narenciye Fabrikası içerisinde yaşanan iş kazasında Fatma Taşçı’nın yaşamını yitirmesini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak bir yandan İş güvenliğinin önemini vurgulayarak iş kazalarının ve ihmallerinin yaşanmadığı bir yapı mekanizma oluşturmak adına tüm gayretlerimiz sürerken böylesi bir kazanın yaşanması bizleri derinden üzmüştür.

Maalesef ölümle sonuçlanan elim iş kazası ile ilgili gerekli adımların atılacağını belirtir, Fatma Taşçı’ya Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.”

