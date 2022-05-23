Kalbin dostu

Aslıhan ÜNVER

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda geçtiğimiz haftalara göre bazı ürünlerin fiyatlarında düşüş olduğu görülürken, bazılarının yükseldi. Bir-iki hafta önce kilosu 25 liradan satılan salatalık 6 liraya kadar düştü. Daha önce tanesi 5 lira olan enginar 8 tanesi 10 liradan alıcı bekledi. Yüksek protein içeriği sayesinde kalp kasını güçlendiren, demir bakımından zengin olan enginarın fiyatındaki düşüş tüketiciyi sevindirdi ancak geçtiğimiz ay kilosu 10 lira olan patatesin 23 liradan tezgâha konması vatandaşın tepkisine neden oldu.

Pahalılıktan dert yanan vatandaşlar, marketlerle pazarların arasında fiyat farkı kalmadığını dile getirdi. Vatandaşlar, eskisini gibi alışveriş yapamadıklarını, harcamalarını kısmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Ne dediler?

Nihat Yavuzeş:

“Ekonomi çok kötü durumda, bir şekilde hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Böyle devam ederse gidişat çok kötü, geleceğimizi göremiyoruz. Vatandaşın hali ne olacak? Hayat pahalılığı vatandaşın bütçesini zorluyor, insanlar artık geçinemiyor.”

İffet Bilal:

“İnsanlar artık hiç alışveriş yapamıyor, gıda ürünlerini zor alıyor. Birçok ürün çok pahalı, fiyatların yüksekliği nedeniyle artık istediğim ürünleri rahatlıkla alamıyorum. Bütçemi kısmaya, harcamalarımı azaltmaya ve diyet yapmaya kararı verdim. Her şeye üst üste zam geliyor, benzin, gıda zorunlu olan temel tüketim maddelerinin fiyatı almış başını gidiyor.”

Sergül Yıldız:

“İnsanlar geçim sıkıntısı çekiyor. İnsanların durumunu gördükçe çok üzülüyorum. Pazarda fiyatlar çok pahalı. Mesela bir öğrenci çok parası olamadığı için sadece bir tane patates ve 2 tane soğan satın aldı. Bu öğrenci hangi yemeği yapacak bu durumda? Gerçekten hayat çok kötü…”

Dürdane Horoz:

“Fiyatlar daha uygun diye pazara geldik fakat umduğumuzu bulamadık. Pazardaki fiyatlarda herhangi pek bir düşüş göremedim. Alım gücünün düşmesiyle birlikte insanlar gönüllerince alışveriş yapamıyor. Yüksek maaş alanla düşük maaş alan aynı alışverişi yapıyor, hiçbir fark yok. İnsanlar ne yazık ki çok zor durumda, bizi bitirdiler.”

Nazan Çidan:

“Pazardaki ürünlere fiyatlardan dolayı uzaktan bakmakla yetiniyoruz, ürünlerin yanına yanaşamıyoruz. Hayat pahalılığı nedeniyle artık ne markete ne de pazara gidip istediğimiz ürünleri rahatlıkla alamıyoruz. Pazarın herhangi bir ucuzluğu yok, sadece ismi marketlerden hiçbir farkı yok. Pazara gelen insanları kalabalık gibi görüyoruz ama insanlar evlerine elleri boş dönüyor.”

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatları şöyleydi:

Kavun:10 lira

Karpuz: 15 lira

Lahana: 10 lira

Çilek: 25 lira

Kabak: 8 lira

Salatalık: 5 lira

Fasulye: 25 lira

Soğan: 12 lira

Patates: 20 lira

Kıvırcık: 7 lira

Ispanak: 3 tane 20 lira

Şeftali: 30 lira

Erik: 30 lira

Yeni Dünya: 15 lira

Domates: 18 lira

Havuç: 8 lira

Patlıcan: 15 lira

Enginar: 8 tane 10 lira

Muz: 20 lira

Armut: 30 lira

Kayısı: 30 lira

Elma: 15 lira

Kivi: 25 lira