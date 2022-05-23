Hüseyin ÇİÇEK

Kaleburnnu Köy Festivali’nin ilki Medi Foundation Bağımlılıkla Mücadele Derneği ve Media House işbirliğinde merhum Ayşe Medi anısına gerçekleştirildi.

Kıbrıs’a özgü birçok el sanatının satışa sunulduğu çeşitli müzik ve dans gösterilerinin yer aldığı etkinliğe birçok siyasi isimde katıldı.

Medi Foundation Vakfı ve Media House ortaklığında “Ayşe Medi- Dorothy & Phillip Eckett” anısına alzheimer hastaları için yapılan festival saat 10.00’da başladı.

Köy ilkokulunda düzenlenen festivalde DJ Soydan Korkmaz, Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği Halk Dansları Ekibi, Mehmetçik Halk Dansları Ekibi, Sanatçılar Yıltan Taşçı ve Serkan Soyalan ile Rota Müzik Grubu sahne aldı.

Yerel tatlar, geçmiş anılar

Etkinlikte kurulan stantlarda yerel ürünler sergilendi ve satışa sunuldu. Köy ekmekleri, yemekler, tatlılar, reçel ve bal gibi birçok ürünün yer aldığı stantlar büyük ilgi gördü.

Kaleburnu sakinlerinin halkının yanı sıra diğer illerden gelenlerin yoğun katılımıyla gerçekleşen festivalde, bölgenin tarihini yansıtan Kültür Evi de oluşturuldu.

Kültür Evi’nde Kıbrıs kültürüne ait motiflerle süslenen el işleri, ipek- koza çalışmaları, su kabağından yapılan çeşitli eserler sergilendi, isteyenlere satışına sunuldu.

Amaç farkındalık

Festivalde ilk konuşmayı yapan Medi Foundation Vakıfı Başkanı İsmet Medi, düzenlenen etkinlikle

farkındalık yaratmayı amaçladıklarını ifade etti.

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun da bölge halkının kültürünün yaşatılarak gelecek nesillere aktarılması gerektiğini kaydetti.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra da kültürel değerlere sahip çıkarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine değinerek düzenlenen böylesi festivallerin ülke kültürüne katkı sağladığını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da Alzheimer hastalığı konusunda farkındalık yaratmanın önemine değindi.