Mehmet’in cömertliği Soner’i de suça itti

Gönyeli’de yapımı devam eden bir inşaat alanı içerisinden 15 adet kalıp malzemesi çaldıkları iddia edilen Mehmet Sercan Öztırak ve Soner Geçit gözaltına alındı.

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlıların çaldıkları 12 bin lira değerindeki kalıp malzemelerini 40 dakika sonra Haspolat’a götürüp 630 TL karşılığında hurdacıya sattıkları belirtildi.

Zanlıların 630 lirayı kendi aralarında paylaştıkları; 160 lirayı Geçit’in, 470 lirayı ise Öztırak’ın aldığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, hırsızlık olayının 21 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştiğini ifade etti.

Polis, zanlıların saat 09.00 sıralarında Gönyeli’de Şehit Hüseyin Amca Caddesi üzerinde bulunan yarım inşaattan 12 bin TL değerinde 15 adet kalıp malzemesi çaldıklarını belirtti. Polis, zanlıların malzemeleri çaldıktan 40 dakika sonra saat 09.40 sıralarında Haspolat' ta faaliyet gösteren As Buzu isimli hurda işletmesine gittiklerini açıkladı. Polis, zanlıların çaldıkları 12 bin liralık malzemeyi 630 liraya sattıklarını belirtti.

Polis, yapılan şikayet üzerine zanlıların tespit edilerek tutuklandıklarını, çalınan malzemelerin bulunarak emare alındığını söyledi. Polis memuru, Mehmet Sercan Öztırak ifadesinde malzemeleri Soner Geçit ile aldıklarını ve sattıklarını kabul ettiğini açıkladı. Öztırak’ın satış karşılığında aldıkları 630 lirayı kendi aralarında bölüştüklerini; 160 lirayı Geçit’e verdiğini, kendisine ise 470 TL kaldığını anlattığını belirtti. Polis, zanlının tasarrufunda buldukları 400 TL’yi emare aldıklarını, geriye kalan 70 liranın ise bir markette harcadığını tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, zanlı Geçit’in de gönüllü ifade verdiğini ve işlemiş oldukları suçları itiraf ettiğini belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek zanlıların ilk etapta 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.