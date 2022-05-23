Karakolda ayıldı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin düzenlediği Bahar Şenliği’ne katılan Ömür Coşgun, konser esnasında orada bulunan genç bir kadına cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının futbol stadyumu içerisinde gerçekleştirilen konserde genç bir kadının bel ve kalçalarını sıkarak cinsel saldırıda bulunduğu ifade edildi. Üniversitenin güvenlik görevlileri tarafından alıkonularak polise teslim edilen

zanlının nefesinde 258 promil alkol tespit edildiği açıklandı.

Polisteki sorgusu tamamlandıktan sonra duruşmaya çıkarılan zanlı aleyhine getirilen suçlamaları reddetti.

Çevreyi rahatsız etti

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Canberk Sağer, zanlının “cinsel saldırı, sarhoşluk, rahatsızlık ve uygunsuz tavrı harekette bulunma” suçlamalarıyla tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının 22 Mayıs 2022 tarihinde, saat 00.40 sıralarında Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne ait stadyumda gerçekleştirilen konserde 258 promil alkol etkisi altında olduğu bir esnada Ş.K. isimli kadının bel ve kalçalarını sıkarak cinsel saldırıda bulunduğunu açıkladı.

Canberk Sağer, zanlının, güvenlik görevlileri tarafından alıkonularak polise teslim edildiği sırada yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiğini de kaydetti.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti.

Bir şey yapmadım

Mahkemede söz alan zanlı, “bir şey yapmadım” diyerek suçlamaları kabul etmedi. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.