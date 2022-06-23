Avrupa Birliği  destek veriyor

Güzelyurt atık su arıtma tesisinin kapasitesini yaklaşık ikiye katlayacak Avrupa Birliği (AB) destekli projenin temel atma töreni yapıldı.

Güzelyurt ve Bostancı’nın yüzde 95 atık suyunun arıtılıp sulama maksatlı çiftçilerin kullanımına bırakılan tesis, 2012’de devreye girmişti, tesise gelen atık suyun kapasiteyi zorlayacağı hesaplamaları üzerine kapasite artırımına gidildi.

Tesisin kapasitesi günde 135 tondan 260 tona çıkarılması için 4 havuz ve iki vananın yanında, en büyük gideri olan elektrik tüketiminin de karşılanabilmesi için atıktan elektrik üretecek bir de tesis yapılacak.

Özçınar: En büyük hayalim…

Güzelyurt Belediye Belediye Başkanı Mahmut Özçınar temel atma töreninde yaptığı konuşmada, atık suyun arıtılıp tarım için kullanılmasının belediye başkanlığı görevini almadan önce de en büyük hayali olduğunu belirtti.

Tesis için çalışmalara başlandığında, “koku yaratacağı ve yarar sağlamayacağı” düşüncesinin yaygın olduğunu, bunun nedeninin de Ercan Havalimanı bölgesinde hakim olan kokunun yarattığı önyargı olduğunu, kaydeden Özçınar, eğer bu tesis yapılmış olmasaydı bugün Güzelyurt’un atık su kokusunun yaygın olduğu ve atık suyun denizine bırakıldığı bir şehir olacağını belirtti.



Björnsson: Proje 2012’de onay verildi

Projeyi finanse eden Avrupa Birliği adına, Avrupa Komisyonu Reform Genel Müdür Yardımcısı ve Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Sorumlusu Kjartan Björnsson, atık suyun yeraltı su kaynaklarını kirletmesinin önüne acil bir şekilde geçilmesi gerektiğinden, atık su tesisinin yapımına 2012’de onay verdiklerini kaydetti.

Atık su tesisi ile Güzelyurt bölgesine döşenen 60 kilometrelik kanalizasyon hattının çok önemli bir iş başardığına inandıklarını belirten Björnsson, ilk etapta kanalizasyon şebekesi hariç inşa edilen tesisin 4, kapasite artırımı projesinin de maliyetinin 3.5 milyon Euro olduğunu, çalışmaların 14-15 ay süreceğini tahmin ettiklerini kaydetti.



Prieto: Yaşam kalitesi artmalı

AB destekli projelerin Kuzey Kıbrıs’ta uygulanmasından sorumlu olan Birleşmiş Milletler kalkınma Programı adında Alexandre Prieto, UNDP’nin adadaki çalışmalarının en önemli ayaklarından bir tanesinin de yaşam kalitesinin arttırılması için, yerel halka altyapının geliştirilmesi için destek vermek olduğunu belirtti.



Yengin: Atık su tarımda kullanılacak

Güzelyurt Belediyesi teknik personelden Erhan Yengin, TAK’a verdiği bilgide, atık suyun tarımda kullanılması için yapılan projenin bin dönümü kapsadığını, tesiste Güzelyurt (bağlı bulunan bölgeler hariç) ve Bostancıdan çıkan atık suyun yüzde 90-95’inin bu tesiste arıtılıp tarımda kullanılmak üzere gölete aktarılacağını belirtti.

Çevre Mühendisi Nuray Oruçtut Gelibolu ise kapasite artırımı projesinde 4 havuz, iki bina bir de tesisin enerji tüketimini karşılamak maksadıyla çıkan atıktan elektrik üretilecek bir tesis bulunduğunu belirtti.

