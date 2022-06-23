Kapanan şirketler var

AB’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımların Güney Kıbrıs ekonomisine etkisinin, kapanan şirketler ve işten çıkarmalarla hissedilmeye başlandığı bildirilirken, yaptırımların Güney Kıbrıs’ta uygulanmasının denetlenmesi amacıyla da Rum Bakanlar Kurulu kararıyla yeni bir birim oluşturulduğu aktarıldı.

Politis gazetesinin “Yaptırımlar Sebebiyle İşten Çıkarmalar Hissediliyor” başlığı altında verdiği haberinde, AB’nin Ukrayna işgali sebebiyle Rusya’ya yaptırım kararları almasının ardından Güney Kıbrıs’ta şirketlerin kapanmaya ve insanların işsiz kalmaya başladıklarını yazdı.

Gazete, daha önceden birçok küçük işletmenin kapandığını ancak en büyük denizcilik şirketlerinden biri olan “SCF Managment Service (Cyprus) LTD” şirketinin kapanmasıyla 140 çalışanın işsiz kalmasının, yaptırımları daha da hissedilir hale getirdiğini aktardı.

Söz konusu şirket çalışanlarının, yaptırımlardan etkilenen çalışanların haklarını aramak adına ESAPA isimli bir dernek kurduklarını belirten gazete, işlerini kaybeden birçok insanın işsiz kalmanın yanı sıra, banka transferlerinin durdurulması sebebiyle almaları gereken maaş ve haklarını da alamadıklarını ifade etti.

Haber göre, ESAPA üyeleri Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Rum Ekonomi ve Çalışma bakanlıklarına mektup göndererek, yaptırımların amacının çalışanların cezalandırılması olmaması gerektiğini belirttiler ve banka transferlerinin yapılmasına izin verilmesini de talep ettiler.

Denetleme birimi kuruldu

Öte yandan, gazete bir diğer haberinde, Rum Bakanlar Kurulu’nun, AB yaptırımlarının doğru bir şekilde uygulandığının denetlenmesi adına yeni bir birim kurulması kararını aldığını yazdı.

Söz konusu birimin kurulmasının başlıca sebebinin, “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığına sahip Rusların faaliyetleri olduğu belirtilen haberde, bu birimin gerekli bilgileri toplama ve araştırma yapma yetkisine sahip olacağı vurgulandı.

Gazete, Rum Ekonomi Bakanı Konstantinos Petridis’in, söz konusu birimin işleyişi hakkında bütünlüklü bir öneri hazırlamak için yetkilendirildiğini de aktardı.