Bayılanlar oldu

Hüseyin ÇİÇEK

Mali sorunlardan dolayı aylardır ek mesailer ödenmezken, Meclisin ardından dün de Gazimağusa Limanı’nda eylem gerçekleştirildi. Eylem nedeniyle mesai saati sonrası Gazimağusa Limanı’na yaklaşan yolcu gemisi 2 saat açıkta bekletildi.

Yolculardan biri fenalaşırken, sendikalar ile Ulaştırma Bakanlığı’nın görüşmesinin ardından gemi tahliye edildi.

Fenalaşan yolcu ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, ek mesailerin bir kısmının bugün ödeneceğini söyledi, sorunun çözüldüğünü ifade etti. KTAMS Başkanı Güven Bengihan ise yolcuların tahliyesi için Bakanlık ile uzlaşma sağladıklarını ancak eylemin henüz sonuçlanmadığını dile getirdi.

2 saatlik işkence

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) ve Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) öncülüğünde gerçekleştirilen ek mesai yapmama eylemi nedeniyle yolcular 2 saat mahsur kaldı. Ulaştırma Bakanlığı’nın devreye girmesiyle yolcular tahliye edilirken, bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Diyalog muhabirine konuşan bazı yolcular, dün sabah 05.30’da yola çıktıklarını, Gazimağusa Limanı’na yaklaştıklarında, açıkta beklemeye başladıklarını ve bu bekleyişin 2 saat sürdüğünü ifade etti. Gemide bir kişinin bekleme sırasında fenalaştığını belirten yolcular, bunun üzerine geminin limana yaklaştığını ve tahliye edildiklerini ifade etti.

Kısmi ödeme yapılacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, sorunun çözüldüğünü ve açıkta bekleyen gemilerin rıhtıma yaklaştırıldığını, fenalaşan yolcuların hastaneye sevk edildiğini belirtti. Arıklı “Meselenin çözümüne katkı koyan sendikacılar dahil herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Arıklı, katıldığı bir televizyon programında ise bir süredir ek mesaiye kalmama eylemi yapan sendikaların, Maliye Bakanı’ndan bugün ek mesailerinin bir kısmını vereceği yönünde söz almasıyla; eylemlerini kaldırdıklarını söyledi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan ise yolcuların tahliyesi için Bakanlık ile uzlaşma sağladıklarını ancak eylemin henüz sonuçlanmadığını dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2022, 10:02