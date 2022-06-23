600 lira için cezaevinde

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da tamir edilen bilgisayarını almaya giden Hakan Oğuz’un, masa üzerinde bulunan taşınabilir hard diski çaldığı ileri sürüldü. Zanlının, kamera görüntüleri sonucu yakalandığını, hard diskin de tasarrufunda bulunduğu açıklandı.

Zanlı hırsızlık suçundan teminata bağlanmak üzere dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlı tutuklu yargılanmak üzere 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Arif Toroslu, zanlının, 20 Haziran 2022 tarihinde, tamir için verdiği bilgisayarını almak üzere gittiği işletmede, masa üzerinde bulunan 600 TL değerindeki taşınabilir hard diski sirkat ettiğini açıkladı.

Zanlının, kamera görüntülerinden tespit edildiğini bildiren polis, hard diskin Hakan Oğuz’un evinde bulunduğunu açıkladı.

Şikayet üzerine tutuklanan zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, ülkede turist vizesi ile bulunduğunu Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının, 20 günü geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.