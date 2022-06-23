Cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da emlakçı olmadığı halde yabancı uyruklu 7 kişiyi, ev kiralayacağını söyleyerek dolandırdığı iddia edilen Nijeryalı üniversite öğrencisi Paul Ehımotor dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarılarak, teminat talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 2022 yılı Nisan ve Mayıs ayları arasında Lefkoşa bölgesinde kendisini emlakçı olarak tanıtıp 7 kişiyi dolandırdığını söyledi.

Polis, zanlının Mangola Muhambe’den 900 dolar, Efile Muyunga Cyntıa’dan bin 100 dolar, Neasdonal Mashebo Mufwansoni’den bin dolar, Isaac Rusahri Lusafu’dan 500 dolar, Axel Massamba Mavuzi’den bin 300 dolar, Fortuna İsimba Fale ve Elysse Shemba Balupa’dan 750 sterlin toplamda

4 bin 800 Dolar ve 750 sterlin parayı sahtekarlıkla para temin ettiğini ifade etti. Polis, zanlının şikayet üzerine 16 Haziran 2022 tarihinde gözaltına alındığını, mahkemeye çıkarılarak hakkında toplam 7 gün tutukluluk emri alındığını belirtti.

Tutuklu bekleyecek

Polis, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada zanlının 2019 yılı Mart ayından beri ülkede kaçak yaşam sürdüğünün belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, ülkede yasal statüsü olmadığını ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıyı 2 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.