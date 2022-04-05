Kaos yaratacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün Zorlu Töre başkanlığında saat 11.00’de başladı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ivediliği oy çokluğuyla kabul edildi.

Oylama öncesinde söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’yla ilgili ayrıntılı metnin komitede olduğunu ve önceden bu tasarıyla ilgili eleştirilerini ilettiklerini belirtti. Erhürman, nüfusu 5 bin 1 olan beldenin belediye olmasını sağlayan maddenin değiştirildiğini ve rakamın 20 bin yapıldığını söyledi.

Erhürman, bu yasa tasarısında bunun gibi çok madde olduğunu her verdikleri örneğin tek tek değiştirilerek reform yapılamayacağını kaydetti.

Yasa tasarısının çalakalem hazırlandığını, verdikleri örnek gibi bir dizi sorun barındıran yasa tasarısının sorun yaratacağını belirten Erhürman, tasarının en büyük sorununun da nüfus karmaşası olduğunu ifade etti.

Erhürman, komitede tasarının eksikliklerinin dile getirildiğini, en başta belediyelerin tek kriterinin nüfus olmaması gerektiğini vurguladıklarını anlatarak bu yanlışlara rağmen tasarının ivediliğinin istenmesinin kaosa neden olacağını belirtti.

Erhürman, ivediliği reddedeceklerini söyleyerek bu tasarının üzerinde çalışılması gereken çok fazla konu olduğunu yineleyerek, “Geri çekin doğru dürüst çalışalım bu tasarı reform olmayı hak etsin” dedi.

Sucuoğlu: Otobüslere doldurulup getiriliyor mu?

Erhürman’ın belediyeler reformu ile toplu iş sözleşmeleri hususunda hükümetin sorun yarattığını, belediyeyle emekçilerinin ve belediyelerde örgütlü sendikaların eylem yapmasının ardından ise yarattığı sorunu çözmek için uğraştığını anlatması üzerine Sucuoğlu’nun, “Belediye emekçileri kendileri mi geliyor, otobüslere doldurulup getiriliyor mu?” diye sorması Meclis’te tepkilere neden oldu. Sucuoğlu, gelen tepkilere “Şu an öyle bir noktaya getiriyorsunuz ki sanki ben işçilerin aklı kesmez diyorum… Nereden çıktı bu? Tek amaç bu işi haziran sonuna yaptırtmamaktır” dedi.

Özersay: Töre dünya tarihine geçti…

HP Genel Başkanı Kudret Özersay ise, Meclis Başkanı Töre’nin 1 Nisan’da pozitif olduğunu açıkladığını, 4 Nisan’da Meclis kürsüsünde yer alarak dünya tarihine geçtiğini söyledi. Özersay, Sağlık Bakanlığı’nın mevzuatının bu yönde olmadığını hatırlatarak kendisinin ithamda bulunduğu iddiasını yadırgadığını belirtti.

Reformun deneme-yanılma yoluyla hazırlanmaya çalışıldığını kaydederek, belediyelerin kriterlerinin çeşitlerinin belirlenmesi ve potansiyelinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini söylediklerini hatırlattı.

Özersay, önceden dile getirdikleri eleştirileri tekrarlayarak, gelinen noktada bu tasarının üzerinde çalışılmamış olduğunun görüldüğünü belirtti.

Konuşmaların ardından Meclis Genel Kurulu saat 13.30’da tamamlandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bir sonraki toplantısını bugün saat 10.00’da yapacak.

