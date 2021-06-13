Büyük heyecan

Ömer KADİROĞLU

2020–2021 öğretim yılı Kolej Giriş Sınavı dün 9 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, tüm önlemlerin Coronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri çerçevesinde alındığını bildirdi. Sınava toplam bin 970 öğrenci kayıt yaptırırken, sınav sonucunda toplam 645 öğrenci kayıt hakkı elde edecek. Kolej Giriş Sınavları; Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Girne 19 Mayıs TMK, Anafartalar Lisesi, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, Bekirpaşa Lisesi, Lefke Gazi Lisesi ve Hala Sultan İlahiyat Koleji olmak üzere dokuz sınav merkezinde yapıldı. İki oturumda gerçekleştirilen kolej sınavının, birinci oturumu 09.00-10.30 arasında yapılırken, ikinci oturumu ise 11.00-12.30 saatleri arasında yapıldı.

Sınav merkezleri önünde ter döktüler

Sınavların yapıldığı merkezlere sabah erken saatlerde giderek beklemeye başlayan aileler, çocukları sınavda ter dökerken onlar da sınav merkezleri önünde heyecanlı bekleyişle ter döktü. Pandemi nedeniyle çocukların 1 buçuk yıldır yüz yüze eğitimden uzak kalmasının olumsuz etkilere neden olduğundan dert yanan aileler, bu durumun başarı oranını düşüreceğini savundu. Heyecanlarını Diyalog gazetesine anlatan aileler şunları ifade etti:

Günay Şafak

“Çocuklar gibi bizler de çok heyecanlıyız. Bu dönem çocuklar için çok zor bir dönem oldu çünkü çocuklar uzaktan eğitimle sınavlara hazırlandı. Çok verimli olamayacaklarını düşünüyorum. Online eğitim ile sınava çocuklarımız hazırlandı ancak çok da ümitli değilim açıkçası. Umarım güzel bir sonuç elde eder…”

Hüseyin Cevheroğlu

“Şu anda oğlumu sınava getirdim ve onun çıkmasını bekliyorum. Sınava iyi bir şekilde hazırlandık. Bayağı yoğun bir şekilde hazırlık yaptık. Pandemi döneminden dolayı bütün çocuklar için zor bir süreç oldu. Bir şekilde çocuklarımız bu sınava hazırlandı ve hepsine hayırlı olmasını dilerim. Günün sonunda bu süreci geçirip sınava gelen bütün çocuklar bu şartlarda bence zaten başarılı olmuşlardır. Çocuğuma güveniyorum ve iyi bir sonuç alacağına inanıyorum. Eşim ve ben ortak destekle çocuğumuzu sınava hazırladık. Herkese hayırlı olmasını dilerim…”

Ahmet Ertuğrul

“Yoğun bir şekilde çocuğumuz sınavlarına hazırlandı. Online eğitim ile çocuklar sınava hazırlandı. Yüz yüze eğitim yerini tutmasa da mecburen bir şekilde eğitimin sürdürülmesi gerekiyor. Eşimle birlikte çocuğumuza bu sınav için destek olduk. Ben çocuğuma güveniyorum ve iyi bir sonuç elde edeceğine inanıyorum…”



Serdar Tarın“Çocuğumuzu sınava getirdik. Evde online olarak hem okul hem de dershane eğitimi ile hazırlandı. Online eğitim ile çocukların eğitime devam etmeleri bence sadece sosyalleşme yönünde bir eksiklik olmuştur. Eğitimle alakalı eksiklik yaşandığını düşünmüyorum. Biz çocuğumuzun sınavlara hazırlanma sürecinde çalışmalarını kendisine bıraktık. Yardım istediğinde ona yardım ettik ancak onu sınav için sıkmadık. Çocuğumun iyi bir sonuç elde edeceğine inanıyorum…”Gülsen Soyel Yıldırım“Bu süreç zor bir süreçtir. Okullar ve dershanelerin açık olmaması ve çocukların online eğitimle bu sınava hazırlandığını göz önünde bulundurursak önceki yıllara göre daha zor bir süreçtir. Online eğitim hiçbir zaman yüz yüze eğitimin yerini alamaz ve çocuklar için saatlerce ekran önünde ders alması takdir edersiniz ki çok zordur. Çocukların bu yıl sınav tecrübeleri yoktur ve eğer heyecan yapmaz bildiklerini kâğıda dökebilirse iyi bir sonuç alacağına inanıyorum. Sınavdan çıkan sonucun tüm çocuklara hayırlı olmasını dilerim…”Erdal Duran“Sabah erkenden sınav merkezinin önüne geldik ve bekliyoruz. Çocuklarımız bu yıl derslerine ve sınavlarına online devam etmek zorunda kaldılar. Pek fazla bir şey beklemiyoruz çünkü biz bile hayatımızda ilk kez böyle bir eğitim sistemi ile karşılaştık. Özel eğitim ve okul eğitimleri ile sınava hazırlandılar. Com bir buçuk yıldır çocuklar doğru düzgün eğitim ve okul görmediler. Evde yalnız kalıyorlar ve bu fırsatta çocuklar pek fazla derslere katılmadı. Bu süreci geçirmek ve iyi bir sonuç almak biraz zordur. Eğer çocuklar heyecan yapmazsa kendi çocuğum için söyleyeyim iyi bir sonuç elde edeceğine inanıyorum…”