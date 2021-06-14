Önerilerini aldı

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin açılış için son hazırlıklarını yaptığı "Merkez Lefkoşa"nın tanıtımları devam ediyor.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Merkez Lefkoşa’yı, ülkede faaliyet gösteren iş insanlarına tanıttı ve görüş ve önerilerini dinledi.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre; Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın müzik dinletisiyle gerçekleşen kokteylli tanıtıma, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Başkanı Mahmut Kamber yanında iş insanları katıldı.



LTB Başkanı Mehmet Harmancı, tanıtımda iş insanlarına hem Merkez Lefkoşa’ya ilişkin projeksiyonlarını anlattı, hem de merkeze ilişkin görüş veLTB Başkanı Mehmet Harmancı, Merkez Lefkoşa’nın sadece açık pazar olarak hizmet vermeyeceğini, birçok farklı alışveriş etkinliğine ev sahipliği yapacağını, bu anlamda iş insanlarını bu organizasyonlar için önemli gördüklerini belirtti.Merkez Lefkoşa’nın hizmete girmesinin ardından hem şirketleri hem de tüketicileri memnun edebilecek bir anlayışta olması için çaba sarf ettiklerini dile getiren Başkan Harmancı, Merkez Lefkoşa’yı ülkeye ve başkente kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.