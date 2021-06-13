Lionslardan anlamlı etkinlik

Lefkoşa Başkent Lefkoşa Sarayönü ve Lefkoşa Merkez Lions Kulüpleri’nin yılbaşında başlattıkları “2. El gözlük çerçevesi toplama kampanyası” tamamlandı. Kampanyadan elde edilen 210 adet gözlük Afrika’daki ihtiyaçlı insanlara gönderilmek üzere kargoya verildi.



Yapılan açıklamaya göre, kampanya için hazırlanan geri dönüşüm sepetleri yerleştirilen alışveriş merkezlerinde biriken gözlüklerin yanı sıra, Akay Optik ve Retina Optik firmalarının bağışladığı yeni gözlükler posta kanalı ile dün Fransa’daki Uluslararası Lions Kulüpleri gözlük değerlendirme merkezine gönderildi. Gözlükler tasnif edilip numaralandırıldıktan sonra oradan da ihtiyaçlı bireylere verilmek üzere Afrika’ya gönderilecek.Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Başkanı Rezan Şekerzade, Lefkoşa Sarayönü Lions Kulübü Başkanı Sare Tüfekçi, Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Başkanı Pervin Gürler ve kulüplerin yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyetler, kampanyada 2. el gözlük toplama sepetleri yerleştirilmesi ile katkıda bulunan Benli Market, Kiler Market ve Önder Alışveriş Merkezi, yöneticilerine ve yeni gözlük bağışında bulunan Akay Optik ve Retina Optik firmalarına teşekkür sertifikalarını takdim etti.