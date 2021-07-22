Büyük ikramiyeyi kazanan şahsı bekliyor

Hüseyin ÇİÇEK

Devlet Piyangosu’nun 20 Temmuz özel çekilişi yapıldı. Çekilişte 750 bin TL'lik büyük ikramiye 73621 numaralı bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti, Gazimağusa bayisi Hüseyin Öksüzoğluları sattı. Talihli henüz ortaya çıkmazken, bileti satan piyango bayisi Hüseyin Öksüzoğluları, ikramiyenin büyük ihtimal ile Maraş bölgesine vurmuş olduğunu belirtti. Öksüzoğluları, “Bileti satan bayi olduğumuz için çok mutluyuz, hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Ağustos’ta 350 bin lira

Bu arada Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi, 8 Ağustos’ta yapılacak ve büyük ikramiye 350 bin TL olacak. 20 TL’lik biletler dün satışa sunulmaya başlandı.