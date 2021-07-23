Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Barış Harekatı'na ait fotoğrafları paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından Harekatın 47. yıl dönümü dolayısıyla yapılan paylaşımda, Mehmetçik'in Ada'da ilerleyişinin yer aldığı tarihi 4 fotoğrafa yer verildi. Yayımlanan fotoğraflarda askerlerin tank üzerindeki hali, taburlar görülüyor. Fotoğraflar ilk kez yayımlanma özelliği taşıyor.
Tarihi kareler yayımlandı
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Kıbrıs Barış Harekatı'nın fotoğraflarını paylaştı
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Barış Harekatı'na ait fotoğrafları paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından Harekatın 47. yıl dönümü dolayısıyla yapılan paylaşımda, Mehmetçik'in Ada'da ilerleyişinin yer aldığı tarihi 4 fotoğrafa yer verildi. Yayımlanan fotoğraflarda askerlerin tank üzerindeki hali, taburlar görülüyor. Fotoğraflar ilk kez yayımlanma özelliği taşıyor.
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