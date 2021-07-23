Tarihi kareler yayımlandı

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Barış Harekatı'na ait fotoğrafları paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından Harekatın 47. yıl dönümü dolayısıyla yapılan paylaşımda, Mehmetçik'in Ada'da ilerleyişinin yer aldığı tarihi 4 fotoğrafa yer verildi. Yayımlanan fotoğraflarda askerlerin tank üzerindeki hali, taburlar görülüyor. Fotoğraflar ilk kez yayımlanma özelliği taşıyor.

