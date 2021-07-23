Gerekli adımlar atılıyor

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) haklarını korumak için garantör ülke olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Hiçbir şekilde KKTC ve Türkiye'nin haklarını savunurken tereddütte düşmeyiz, gerekli adımları atarız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da bir medya merkezinin açılış töreninde konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC'ye yaptığı ziyareti değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC'de önemli adımlar atabileceği yönünde Rum tarafının ve Yunanistan'ın tüm dünyayı ayağa kaldırmaya çalıştığını aktaran Çavuşoğlu, Türkiye'nin her yıl 20 Temmuz'da üst düzey yönetim ile KKTC'ye gidip, Barış ve Zafer Bayramı etkinliklerine katıldığını hatırlattı.

Bunun bir milli mesele olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

Sayın Cumhurbaşkanımız bu ziyareti gerçekleştirdi. KKTC'nin gerek Doğu Akdeniz bakımından gerekse hidrokarbon açısından haklarını korumak için garantör ülke ve anavatanı olarak üzerimize düşeni yapıyoruz, bunu yaparken de hiç tereddüt etmiyoruz. Bundan sonra da tereddüt etmeyeceğimizden herkes emin olsun. Hiçbir şekilde KKTC ve Türkiye'nin haklarını savunurken tereddütte düşmeyiz, gerekli adımları atarız.

Hiçbir şekilde mülkiyet hakkı ihlal edilmiyor

KKTC'de "Kapalı Maraş" ile ilgili açıklamaların da dünyada yankı uyandırdığını dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

Kapalı Maraş ile ilgili daha önceki ziyaretimizle bir adım atılmıştı. Bazı kamu alanları halka açıldı, şimdi ise küçük bir bölümü askeri statüden arındırılarak oradaki mülk sahiplerinin kullanımına açılıyor. Hiçbir şekilde mülkiyet hakkı ihlal edilmiyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları da ihlal edilmiyor, uluslararası hukuk da ihlal edilmiyor. Burada en çok Rum kesiminin, Güney Kıbrıs'ın vatandaşları var. Güney Kıbrıs'tan Rumlar buradaki mülklerini kullanmak için başvuruda bulunuyorlar, 'buraları açın, kendi mülkümüzü kullanamıyoruz yıllardır, atalarımızın, ecdadımızın mülkleri var.' diyorlar. Herkesin var, sadece Rumların değil. Herkes mülkünü kullanmak istiyor.

KKTC'ye verdiğiniz sözü tuttunuz mu?

Bakan Çavuşoğlu, sorunun çözüme kavuşması için 53 yıldır müzakere yapıldığını ancak her defasında Rum kesiminin masadan kalkan taraf olduğunu ifade etti.

Buna karşın Rum kesiminin ödüllendirildiğini, KKTC ve Kıbrıs Türk halkının ise cezalandırıldığına dikkati çeken Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Federasyon için müzakere yapıldı, her defasında masayı deviren, masadan kalkan, referandumda reddeden kim oldu? Rum kesimi oldu. Şimdi bakıyoruz, uluslararası hukuktan bahsediliyor, peki siz uluslararası hukuka ve anlaşmalara aykırı bir şekilde Rum kesimini AB'ye üye yaparken uluslararası hukuk neredeydi? Biz bunları kendilerine hatırlattık, ne dediler biliyor musunuz? 'Biz hukuki karar almıyoruz, siyasi karar alıyoruz'. İşine geldiği zaman 'hukuki karar almıyoruz, yani hukuki hiçe sayıyoruz, siyasi karar alıyoruz' diyebiliyorlar. İşine gelmediği zaman da başkalarına uluslararası hukuk konusunda ders vermeye çalışıyorlar. Vallahi bıktık sizin bu ikiyüzlülüğünüzden. İnsanda biraz utanma olur. Peki siz KKTC'ye 2004 referandumundan sonra verdiğiniz sözü tuttunuz mu? 'Referandumda evet derseniz, üzerinizdeki ambargoları, kısıtlamaları, izolasyonları kaldıracağız' dediniz. Bununla ilgili karar da aldınız, kaç sene oldu, 17 sene oldu, uyguladınız mı, uygulamadınız. Sizin hangi sözünüze güveneceğiz.