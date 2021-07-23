‘Kararlara uyulmalı’

Fileleftheros gazetesi “5’lerden Güçlü Tepki- ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin’den Net Pozisyon” başlıklı haberinde, ABD, Rusya, Büyük Britanya, Fransa ve Çin’in Maraş’la ilgili Türk faaliyetlerini kınayarak, Maraş’la ilgili 550 ve 789 sayılı kararların uygulanmasını istediklerini yazdı.

Gazeteye göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, ABD’nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Maraş’ın bir kısmının Kıbrıs Türk kontrolüne devredileceğine dair açıklamalarını kınadığını belirtti.

Bu hareketin, Maraş’ın açıkça BM tarafından yönetilmesini talep eden BM Güvenlik Konseyi’nin 550 ve 789 sayılı kararlarıyla bağdaşmadığını iddia eden Blinken, ABD’nin, Kıbrıs Türk tarafının Türkiye’nin de desteğiyle Maraş’ta gerçekleştirdiği hareketleri “kışkırtıcı, kabul edilemez aynı zamanda Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakerelere yapıcı bir şekilde katılma konusunda geçmişteki taahhütleriyle bağdaşmayan hareketler olarak addettiğini” öne sürdü.

Gazeteye göre Blinken, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından Twitter’dan yaptığı paylaşımda ise, ABD’nin, konuyla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi tarafından güçlü bir yanıt verilmesi için zorlayacağını söyledi.

Hristodulidis’e “ABD’nin, Kıbrıs Türk tarafının Maraş’la ilgili olarak Türkiye’nin desteğiyle yaptığı açıklamayı kınadığını” yineleyen Blinken “bunun kabul edilemez olduğunu ve BM kararlarıyla bağdaşmadığını” iddia etti. Hristodulidis’in ise, açıklamasından ötürü Blinken’e teşekkür ettiği belirtildi.

Lavrov’un tepkisi

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın ise, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le yaptığı telefon görüşmesinin ardından açıklamada bulunduğunu yazan gazete, açıklamada “Rusya’nın, adadaki Kıbrıs Türk ve Rum tarafları arasındaki doğrudan müzakereler aracılığıyla, Kıbrıs’ta iki kesimli iki toplumlu bir federasyonu öngören BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasına bağlılığına işaret edildiğini” iletti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise açıklamasında, İngiliz hükümetinin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyareti sırasında Maraş konusunda yaptığı açıklamadan “derin bir şekilde endişeli olduğunu” belirtti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “yapılan açıklamanın BM Güvenlik Konseyi kararları ile BΜ Güvenlik Konseyi Başkanlığı tarafından 8 Ekim 2020 tarihinde yapılan açıklamasına karşı olduğunu” da öne sürdü.

Fransa devrede

Fransa Dışişleri Bakanlığı da, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Fransa’nın BM Güvenlik Konseyi’nin 550 ve 789 sayılı kararlarına tam anlamıyla saygı duyulması çağrısında bulunduğunu ve bu konuya bugün gerçekleştirilecek istişareler çerçevesinde atıfta bulunacağını dile getirdi.

Çin’in Lefkoşa Rum kesimindeki Büyükelçisi Liu Yantao ise Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Maraş konusundaki son gelişmelerle ilgili alınabilecek önlemler konusunda, BM Güvenlik Konseyi’nin diğer üyeleriyle temaslarda bulunulduğunu belirtti.

Gazeteye göre, Avrupa Parlamentosu’ndaki Avrupa Halk Partisi Grup Başkanı Manfred Weber de açıklamasında, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kuzey Kıbrıs’ta yaptığı açıklamaları kınadı.