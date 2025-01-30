Büyük korku yaşadı

Girne’ye bağlı Lapta’da önceki gece meydana gelen kazada Emre Aşuluk (E-28) yönetimindeki GV 599 plakalı araçla seyrettiği sırada viraja geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, takla attıktan sonra yaklaşık 6 metre derinlikteki dere yatağına düşüp tavanı üzerinde durdu.

Kazada yaralanan araç sürücüsü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.

Alkollü sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı

Bir başka kaza ise Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda meydana geldi.

Polis basın bültenine göre; dün saat 02.30’da Lefkoşa-Gazimağusa anayolu, yonca kavşağının Serdarlı-Geçitkale yol ayrımında meydana gelen kazada, Şeyhmus Bayhan (E-21) 83 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NZ 601 plakalı araçla seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, çelik bariyerlere ve trafik levhasına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü Bayhan aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.



Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2025, 09:57