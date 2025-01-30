Asgari ücret Hayat Pahalılığının altında kaldı...

Sendikaların asgari ücrete en az hayat pahalılığı oranında artış yapılması talebi, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda değerlendirildi ancak rakam değişmedi. Yeni asgari ücretin 17 Ocak'ta belirlenen aylık brüt 43 bin 469, net de 37 bin 818 TL olarak kalmasına tepki gösteren sendikalar, toplantıyı terk etti. Sendikalar şu sıralarda basına açıklama yapıyor.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı, Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Tahir Serhat başkanlığında bu sabah toplandı.

Toplantıda, sendika ve işveren temsilcileri açıklama yaptı.

Öte yandan sabah saatlerinden itibaren polis bakanlığın önünde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Bakanlığın bugünkü toplantının basına kapalı olacağıyla ilgili açıklamasına tepki gösteren sendika temsilcileri, sabah saatlerinde bakanlığın önünde toplandı.

-Sendikalardan toplantının basına kapalı olmasına tepki

Burada kısa bir açıklama yapan HÜR-İŞ Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, bakanlığın önündeki manzaranın kendilerini üzdüğünü söyledi.

Toplantının basına kapalı olmasını eleştiren Serdaroğlu, “Bu kararı kim aldı?” diye sorarak basının, dolayısıyla kamuoyunun desteğine ihtiyaçlarını olduğunu ifade etti.

Serdaroğlu, toplantıya basın mensuplarını da davet ederek, diğer sendikacılarla birlikte itirazın değerlendirileceği salona girdi.

Başkanı Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Tahir Serhat ise basın mensuplarının toplantında olmasının bir mahsuru olmayacağını söyledi.

-Serdaroğlu

Burada da söz alan Ahmet Serdaroğlu, hükümetin ve işverenlerin kamuoyuna söyleyecek sözü olmadığını, bu yüzden basının dışarıda bırakıldığını savunarak, “Bu ayıbın bir açıklaması yok, her şey ortada” ifadelerini kullandı.

Bir önceki toplantıda işverenlerin ekonomik verilerin olmadığı söylediğini belirten Serdaroğlu, “Bütün verileri bulduk. Ekonomi Bakanlığı’nın ekonominin ne kadar büyüdüğüne dair açıkladığı tüm verileri dosya haline getirdik” dedi.

Ya hükümetin işvereni ya da işverenin hükümeti kandırdığını söyleyen, masaya ilk olarak yüzde 5’lik zam teklifiyle gelindiğini, sonra da 7,5’a ortak olunduğunu söyleyen Serdaroğlu, hükümeti ve işverenleri halkı görmezden gelmekle suçladı.

Son dönemde Rum Yönetimi’ndeki asgari ücretin de gündeme getirilmesini eleştiren Serdaroğlu, “Biz KKTC’yi reklam edeceğimiz yerde Rum tarafını reklam eder hale geldik. Bunu da yapan hükümet ve işverenlerdir. Orada asgari ücretin 900 euro olduğu söyleniyor, ancak bizim gerçeğimiz 35 bin TL olan asgari ücrettir. Önemli olan bu parayla ne alındığıdır” ifadelerini kullandı.

Ahmet Serdaroğlu, yerli istihdamı destekleme fonundan üçüncü ülke vatandaşlarına prim desteği yapıldığını, bunun yasaya aykırı olduğunu da ifade etti.

-Serhat

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Tahir Serhat açıklamasına, “Biz hükümet olarak gerek Maliye Bakanlığı gerek DPÖ olarak imkanlar çerçevesinde asgari ücreti düzenlemek için elimizden geleni yapıyoruz.” diye başladı.

“Mart 2022’den itibaren çalışanlar için işverenlere 30 milyon TL prim desteği vermeye başladık, şu anda işçiler için işverenlere ayda 202 milyon TL prim desteği veriyoruz” diyen Serhat, tüm verilerin bakanlıkta mevcut olduğunu söyledi.

Eleştirileri de yanıtlayan Serhat, prim teşvik uygulamasının şubat ayında sonlanacağını belirterek, bu uygulamaya iki ay ara vereceklerini de kaydetti.

Serhat, üçüncü uyruklular hariç asgari ücret alan KKTC ve TC vatandaşlarına belli bir miktarda teşviğe devam edeceklerini belirterek, “Asgari ücret alan KKTC vatandaşlarına doğrudan maaş desteği için çalışma yapıyoruz” dedi.

Serhat, işverenlerin yüzde 80-90’nın gerçek rakamlar üzerinden yatırım yaptığını, bazı işverenlerin ise prim yatırımlarını reel maaş üzerinden yapmadıklarını tespit ettiklerini de aktardı.

Bu sırada Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Temsilcisi Alp Cengiz Alp, işçilerin kişisel hataları olabileceğini, bunun üzerinden işçiler hakkında genelleme yapmadığını söyleyerek, bir işverenin yaptığı hata nedeniyle genelleme yapılmaması gerketiğini söyledi.

- Münür Rahvancıoğlu sunum yaptı

Öte yandan toplantıda Münür Rahvancıoğlu, Hür-İş adına asgari ücretle ilgili rakamlarla sunum yaptı.

Rahvancıoğlu, asgari ücretin hayat pahalığı oranının altında belirlenmesi halinde doğacak sıkıntılara işaret ederek, “2025 enflasyon beklentisi yüzde 35. İlk 6 ay için beklenti yüzde 16 civarındadır. Devletin rakamlarına göre, bu asgari ücret ilk 6 ayda yüzde 16 eriyecek.” dedi.

Öte yandan asgari ücrete itiraz eden sendikalar arasında bulunan Türk-Sen’in Genel Başkanı Arslan Bıçaklı söz alarak, asgari ücrete enflasyonun altında artış yapılmasının Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu söyledi ve “Bu ayıba son verin.” diye konuştu.

Toplantıda yeniden değerlendirilen asgari ücret rakamında değişiklik olmadı ve 1 Ocak itibarıyla geçerli olacak yeni asgari ücret aylık brüt 43 bin 469, net de 37 bin 818 TL olarak kaldı.

Bu duruma tepki gösteren sendikalar, toplantıyı terk ederek bakanlık önünde basına açıklama yapıyor.

Bu arada, bakanlığın kararı yazılı olarak duyurması bekleniyor.