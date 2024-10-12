Büyük korku yaşadılar

Abdullah SUİÇMEZ

Girne-Tatlısu anayolunun Alagadi 2 mevkiinde dün sabah 10.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında akaryakıt tankeriyle salon araç çarpıştı, 3 kişi yaralandı. Akaryakıt tankerinin boş olması olası bir yangını ve büyük bir olayı önledi.

Yaralıların Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü, durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis açıklamasına göre, Mustafa Batıbeniz (E-38) yönetimindeki LK 343 plakalı akaryakıt tankeri ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu mümkün mertebe yolun solundan devam etmeyip sağ şeride geçti.

Sürücü o esnada karşı istikametten gelmekte olan Iris A. Elisabeth (K-57) yönetimindeki UH 795 plakalı aracın sağ ön ve yan kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle LK 343 plakalı tanker kontrolsüzce savrularak, bir takla atıp yol içerisinde tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ve LK 343 plakalı araçtaki yolcu Berkay Erkanat’ın (E-40) kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.

Alkollü sürücü kaza yaptı

Öte yandan Gazimağusa’da ise İsmet İnönü Bulvarı’nda dün saat 00.30 saatleri sırasında meydana gelen kazada, Uğur Yakar’ın (E-38) 149 miligram alkollü içki tesiri altında dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiği tespit edildi.

Yakar, VA 479 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada yolun solunda park halinde bulunan HT 145 plakalı salon aracın sol ön kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle geriye doğru savrulan HT 145 plakalı araç, yine gerisinde park halinde bulunan ZUU 915 plakalı salon aracın arka kısmına da vurdu.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Uğur Yakar aleyhinde yasal işlem başlatıldığı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

