KKTC’de bir haftada 82 kaza meydana geldi, 2 can kaybı oldu, 26 kişi yaralandı.

Polis Basın Bültenine göre, 30 Eylül - 6 Ekim tarihlerini kapsayan süre içerisinde yaşanan trafik kazalarının sebepleri, süratli araç kullanmak, dikkatsiz sürüş yapmak, kavşakta durmamak, yakın takip ve diğer etkenler sıralandı.

32'si Lefkoşa’da, 16'sı Gazimağusa’da, 25'i Girne’de 25, 7'si Güzelyurt’ta ve 2'si İskele’de meydana gelen kazalar sonucunda 4 milyon 669 bin 5 TL'lik hasar oluştuğu kaydedildi.

30 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimleri sonucunda da, 14 bin 648 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 2 bin 590 araç sürücüsü rapor edildi.

195 araç trafikten men edilirken, 11 sürücü tutuklandı.

Suçların dağılımı şöyle:

“Sürat ( 955 ), tehlikeli sürüş (21), dikkatsiz sürüş (65), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (189), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak ( 11 ), alkollü içki tesiri altında araç kullanmak (87), sürüş esnasında cep telefonu kullanmak (280), emniyet kemeri takmadan araç kullanmak (46), trafik levha ve işaretlerine uymamak (120), trafik ışıklarına uymamak (70), muayenesiz araç kullanmak (63), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (54), yolcu taşıma "t" işletme izinsiz araç kullanmak (14 ), özel eşya taşıma "b" işletme izinsiz araç kullanmak (17), aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak (22), koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak (7), ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak (16) ve 667 diğer trafik suçları.”

