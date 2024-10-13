Kritik zirve

Almanya Başbakanı Scholz, 19 Ekim’de Türkiye’ye giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek. Görüşmede Ukrayna savaşı, göç ve ekonomi politikaları ele alınacak.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un 19 Ekim’de Türkiye’yi ziyaret edeceği açıklandı. Alman Hükûmeti Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner, Scholz’un İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini duyurdu.

Büchner, görüşmenin içeriği hakkında ayrıntı veremeyeceğini belirtti ancak Ukrayna’daki savaş, Orta Doğu’daki durum, göç, ikili ilişkiler ve ekonomi politikalarının gündemde olmasının beklendiğini söyledi.

Silah ihracatı konusundaki soruları yanıtlayan Büchner, bu konuda ayrıntı vermekten kaçındı ve görüşmelerle ilgili ek bir bilgi paylaşmadı. Ayrıca, bir gazetecinin "Bu ziyarette yeni bir gelişme beklenmeli mi?" sorusuna da silah ihracatına dair bir açıklama yapmayacağını belirterek, "Ancak elbette Alman Şansölyesi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı ile görüşmesinden yeni şeyler bekleyebilirsiniz." şeklinde cevap verdi.

Büchner, Ukrayna’daki savaşın önemli bir gündem maddesi olacağını ve Türkiye’nin bu konuda önemli bir ortak olduğunu da vurguladı.

Kabinede değişim olabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan’daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

Dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Kabinemizde biliyorsunuz iki arkadaşımız değişime tabi oldu. Şimdi bu yeni süreçte de hem genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretlerinin verimli geçtiğini belirterek, mevkidaşlarıyla İsrail'in devam eden saldırıları ve Balkanlardaki son gelişmeler ile küresel meseleleri ele aldıklarını söyledi.

Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeni yasama yılı açılışında DEM Partili milletvekilleriyle tokalaşmasının anlamlı olduğunu söyledi. “Bu adımları atanların sayısı çoğaldıkça inşallah yeni Anayasa konusunda toplumsal mutabakatın tabanını genişletebiliriz.” diyen Erdoğan, “Meseleleri terör dışı yöntemlerle ortadan kaldırmaya her zaman varız.” şeklinde konuştu. Son günlerde artan şiddet olaylarına da değinen Erdoğan, cezasızlık algısına izin vermeyeceklerini ifade etti. Cezaların ıslah edici ve caydırıcı olması adına sorunlu alanlara neşter vuracaklarını anlatan Erdoğan, yeni infaz sisteminde suça meyilli kişilerin tutuklu yargılanmasının esas olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partide ve kabinede değişim olabileceği mesajını da verdi.

AK Parti'de bir değişim süreci yaşandığı belirtilerek, "Siz de defaatle bir yenilenme olacağını söylüyorsunuz. Peki değişim sadece kadrolarda mı olacak, yoksa parti programında, parti tüzüğünde bir değişim de görür müyüz?" sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Bizim parti programı zaten sürekli olarak hep değişime tabidir. Ama bunun yanında da tabii idari mekanizmalarda, partimiz içerisinde bazı değişiklikler olabilir. Genel başkan yardımcılarında aynı şekilde değişiklikler olabilir. Kabinemizde biliyorsunuz iki arkadaşımız değişime tabi oldu. Şimdi bu yeni süreçte de hem genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir."

