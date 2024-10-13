Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Çin Ulusal Halk Kongresi Başkanı Zaho Leji’nin davetlisi olarak, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ve DİSİ Meclis Grup Sözcüsü Nikos Tornaridis’ten oluşan “üst düzey meclis heyeti” eşliğinde gerçekleştirdiği Pekin ziyaretinde, Kıbrıs sorununda destek sözü aldı.

Alithia’nın haberine göre Ulusal Halk Kongresi’nde gerçekleşen Dimitriu-Leji görüşmesinde iki taraf arasındaki “ortak ilke ve değerlere dayalı” dostluk ilişkilerine vurgu yapıldı ve “Tek Çin Tek Kıbrıs” ilkesine bağlılık belirtildi.

İki taraf arasında 2021’de oluşturulan stratejik ilişkilerin sonucu olarak karşılıklı ilgi alanlarında yeni iş birliği perspektifleri açıldığına işaret edildi ve iki ülke meclisi arasında ikili ve çok uluslu düzeylerde “ortak hedeflerin başarılması ve ortak zorlukların göğüslenmesi için iş birliğinin güçlendirilmesi iradesi ortaya konuldu.

Dimitriu Çin’in Rum yönetimine Kıbrıs sorununda, BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi olarak ezelden beri verdiği destek ve dayanışma için teşekkür etti ve Rum yönetiminin de AB üyesi olarak Çin-AB ilişkilerinin daha da güçlenmesi ve kolaylaştırılması için mümkün olan her katkıda bulunmaya hazır olduğunu söyledi. “Başa çıkmamız gereken ciddi meydan okumalar ışığı altında iki ortak arasında, bir karşılıklı çıkar iş birliği için diyaloğun devam etmesi önemli.” ifadesini kullandı.

Çin Ulusal Halk Kongresi Başkanı Leji ise Çin’in “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygıdan yana olmaya devam ettiğini ve Kıbrıs sorununa BM kararları temelinde kapsamlı çözüm arayışlarına BM Güvenlik Konseyi çerçevesinde yapıcı rol oynamaya devam edeceğini” söyledi.