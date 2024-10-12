14 yıl yatacak

Suna ERDEN

Girne’de gerçekleştirilen Yapay Zeka operasyonuyla ele geçirilen 4 buçuk kilo uyuşturucuyla ilgili tutuklanan Oleksii Pakholvhak, Vladyslav Alistratov ve Predein Ruslan hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklardan Oleksii Pakholvhak 14, Vladyslav Alistratov ve Predein Ruslan ise 2’şer yıl hapse mahkum edildi.

Sanık hakkında verilen kararı ağır ceza heyeti başkanı okudu.

Başkan, 2023 yılı Ekim ayı içerisinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerine gelen bir bilgide sosyal medya ve yapay zeka kullanılarak Girne’de uyuşturucu ticareti yapıldığına dair polisin bilgi aldığını söyledi.

Başkan, 3 aylık takip sonucu tespit edilen ve Girne’de Kurtuluş Caddesi’nde özel güvenlik tarafından korunan sitede kalan Oleksii Pakholvhak’un dairesine 6 Şubat 2023 tarihinde operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Mahkeme başkanı, Pakholvhak’un evinde bir kilo 300 gram ağırlığında mefedron, 500 gram sihirli mantar, 10 gram kokain, 10 gram amfetamin, 200 gram hintkeneviri ile kenevir yağı, 120 gram esrarlı macun, 20 gram uyuşturucu içerikli elektronik sigara likidi, 3 gram MDMA, bir kilo 800 gram uyuşturuculu çikolata bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

Başkan, Pakholvhak'dan yapılan soruşturmada; 3 Şubat 2024 tarihinde Girne'de Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan bir markete içerisinde uyuşturucu olan 2 poşet yiyecek malzemesi bıraktığını öğrendiklerini açıkladı.

Ağır ceza heyeti başkanı, 8 Şubat 2024 tarihinde yapılan soruşturmada ve bölgede izlenen kamera görüntülerinde paketleri gelip alan şahısların Vladyslav Aistratov ve Predein Ruslan olduğunun belirlendiğini ve 2 sanığın Girne’de tespit edilerek, tutuklandığını belirtti.

Suçlarını kabul ettiler

Başkan, Vladyslav Aistratov’un Girne’deki evinde yapılan aramada 2 gram a kokain, bir adet LSD türü uyuşturucu, bir adet hap, bir gram MDMA, 5 gram mefedron, 2 adet metal öğütücü, 4 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri, bir gram hintkeneviri içeren macun, 5 gram sihirli mantar, hassas terazi, buzdolabında 30 gram kenevir yağı bulunduğunu söyledi. Başkan, Predein Ruslan evinde yapılan aramada ise kanunsuz bir şey bulunmadığını açıkladı.

Heyet Başkanı, Oleksii Pakholvhak’ın tasarrufunda ele geçirilen miktarın oldukça yüksek olduğunu belirtirken, Vladyslav Alıstratov ve Predein Ruslan’ın tasarruflarında bulunan maddelerin ise daha az olduğunu söyledi.

Ağır ceza mahkemesi başkanı, Oleksii Pakholvhak’ın suçtaki rolünün daha fazla olduğunu, uyuşturucuları ticareti amaçla tasarruf ettiğini belirterek, 14 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı. Başkan, Vladyslav Alıstratov ve Predein Ruslan’ın ise 2 yıl hapse mahkum edildiğini belirtti.